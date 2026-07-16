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15.07.2026, 19:09

Мем «67» захватил Wildberries: покупатели массово скупают фигурки, футболки и даже пряники

Новости Мира 0 575

Интерес покупателей к товарам с мемом «67» на Wildberries продолжает расти. После стремительного скачка в конце прошлого года маркетплейс зафиксировал новые пики продаж в 2026 году, а ассортимент популярных товаров заметно расширился, сообщает Lada.kz. 

Фото: new-retail.ru
Фото: new-retail.ru

Продажи продолжают расти

В пресс-службе Wildberries сообщили, что устойчивый рост спроса на продукцию с символикой «67» начался еще в декабре прошлого года. Тогда объем продаж оказался в 7,5 раза выше, чем месяцем ранее, и с тех пор интерес покупателей не снижается.

В нынешнем году динамика сохраняется. Первый заметный всплеск пришелся на февраль, когда оборот таких товаров увеличился в 2,2 раза по сравнению с январем.

Май и июнь стали новыми точками роста

Еще один мощный скачок продаж маркетплейс зафиксировал в мае. По сравнению с апрелем спрос вырос почти на 70%. В компании предполагают, что рост мог быть связан с окончанием учебного года и повышенным интересом молодежи к популярному интернет-мему.

В июне положительная динамика сохранилась: продажи увеличились еще на 30% относительно мая.

Какие товары покупают чаще всего

Наибольшим спросом у покупателей пользуются фигурки, статуэтки и наклейки с символикой «67». С апреля в число самых популярных товаров также вошли тематические пряники.

Кроме того, в лидерах продаж оказались наборы из десяти миниатюрных фигурок, бейсболки и футболки с соответствующими принтами.

При этом в ассортименте представлены и другие товары, связанные с мемом, включая украшения для маникюра, печати, тапочки, одноразовую посуду и костюмы. Однако по объему продаж они пока значительно уступают наиболее востребованным категориям.

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