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15.07.2026, 20:19

Популярная приправа оказалась эффективной против разрушения суставов

Новости Мира 0 601

Ученые из Тайваня выяснили, что куркумин — активное вещество куркумы — в сочетании с витамином D способен значительно замедлять разрушение суставного хряща при остеоартрите. Пока такие результаты подтверждены только в эксперименте на животных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Куркумин и витамин D показали лучший результат вместе

Исследователи из Национального медицинского университета обороны Тайваня изучили влияние куркумина и витамина D на развитие остеоартрита. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nutrients.

Эксперимент проводился на 30 лабораторных крысах с искусственно вызванным остеоартритом коленного сустава. В течение 12 недель животных разделили на четыре группы: одна получала витамин D, другая — куркумин, третья — комбинацию обоих веществ, а контрольная группа оставалась без дополнительного лечения.

После завершения эксперимента ученые оценили выраженность отека суставов, способность животных опираться на поврежденную конечность, состояние хрящевой ткани и уровень воспалительных процессов.

Комбинация веществ оказалась наиболее эффективной

Анализ показал, что как витамин D, так и куркумин по отдельности способствовали уменьшению отека, снижали болевые проявления и замедляли разрушение суставного хряща.

Однако наиболее выраженный эффект наблюдался у животных, получавших оба вещества одновременно. В этой группе толщина суставного хряща практически соответствовала показателям здоровых крыс, а степень его повреждения оказалась примерно втрое ниже, чем у животных, которым лечение не проводилось.

Исследователи объяснили механизм действия

По словам ученых, сочетание витамина D и куркумина заметно снижало концентрацию провоспалительных молекул TNF-α, IL-1β и MCP-1. Одновременно усиливалась работа антиоксидантной системы организма, защищающей клетки и ткани от окислительного стресса.

Авторы исследования считают, что именно одновременное подавление воспаления и уменьшение окислительного повреждения помогает замедлить развитие остеоартрита и сохранить суставной хрящ.

До применения у людей еще далеко

Несмотря на обнадеживающие результаты, исследователи подчеркивают, что выводы пока основаны исключительно на опытах с животными. Чтобы подтвердить безопасность и эффективность такого подхода для людей, необходимы полноценные клинические исследования.

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