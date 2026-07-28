Оленья Луна озарит небо 29 июля: когда наблюдать самое красивое полнолуние лета

Вечером 29 июля жители многих стран смогут наблюдать июльское полнолуние, известное как Оленья Луна. Это астрономическое явление привлекает внимание не только ярким лунным диском, но и своей необычной историей, уходящей корнями в традиции коренных народов Северной Америки, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

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Когда наступит Оленья Луна

Полнолуние — это фаза лунного цикла, при которой обращенная к Земле сторона естественного спутника практически полностью освещена Солнцем. Хотя пик этой фазы длится лишь мгновение, человеческому глазу Луна кажется полной примерно за сутки до него и еще около суток после.

В 2026 году июльское полнолуние наступит 29 июля. Точный момент полной фазы придется на 17:37 по московскому времени. Однако наиболее эффектно Луна будет выглядеть вечером после захода Солнца, поэтому наблюдать ее можно в ночи с 28 по 30 июля.

Астрономы отмечают, что увидеть полную Луну смогут жители любых регионов, где в это время спутник Земли окажется над горизонтом.

Почему Луна кажется огромной

Во время восхода многим кажется, что лунный диск становится значительно больше обычного. На самом деле это известный оптический эффект, который называют лунной иллюзией.

Размер Луны при этом практически не меняется, однако близость к линии горизонта и окружающие объекты — деревья, здания или горы — заставляют мозг воспринимать ее гораздо крупнее.

Кроме того, в первые часы после восхода Луна часто приобретает теплые оттенки — от золотистого до насыщенно-оранжевого и даже красноватого. Такой эффект возникает потому, что отраженный свет проходит через более плотный слой земной атмосферы.

Специалисты подчеркивают, что сама поверхность Луны цвет не меняет. По-настоящему красной она становится только во время полного лунного затмения, когда попадает в тень Земли.

Где лучше наблюдать полнолуние

Чтобы увидеть Оленью Луну во всей красе, специалисты рекомендуют выбирать открытые площадки с хорошим обзором горизонта.

Лучше всего подойдут места вдали от городской засветки — за городом, на возвышенности или в открытой местности без высоких деревьев и зданий. Именно в момент появления Луны над горизонтом можно увидеть самый впечатляющий вид.

Если использовать бинокль или небольшой телескоп, можно рассмотреть кратеры и другие особенности поверхности спутника.

Главным препятствием для наблюдений могут стать лишь облачность и осадки, поэтому перед выходом стоит ознакомиться с прогнозом погоды.

Откуда появилось название «Оленья Луна»

Необычное название июльского полнолуния связано с традициями коренных народов Северной Америки.

Индейцы-алгонкины заметили, что именно в середине лета у самцов оленей начинают активно отрастать новые рога после их сезонного сбрасывания. В честь этого природного явления июльское полнолуние получило название Buck Moon, что переводится как Оленья Луна.

По одной из версий, это название в XVIII веке записал путешественник и исследователь Северной Америки Джонатан Карвер, после чего оно постепенно стало широко известным.

Какие еще названия есть у июльского полнолуния

В разных культурах июльскую полную Луну называли по-разному, связывая ее с сезонными изменениями природы.

Среди наиболее известных названий:

Громовая Луна — из-за частых летних гроз;

— из-за частых летних гроз; Лососевая Луна — в период возвращения лосося к местам нереста;

— в период возвращения лосося к местам нереста; Черемуховая Луна — по времени созревания ягод черемухи.

Подобные названия использовались как своеобразный природный календарь, помогавший ориентироваться в смене сезонов и хозяйственных работах.

Какие необычные полнолуния ждут впереди

После июльского полнолуния в 2026 году ожидаются и другие полные Луны с традиционными названиями:

28 августа — Осетровая Луна;

— Осетровая Луна; 26 сентября — Урожайная Луна;

— Урожайная Луна; 26 октября — Луна Охотника;

— Луна Охотника; 24 ноября — Бобровая Луна;

— Бобровая Луна; 24 декабря — Холодная Луна.

Эти названия также связаны с природными явлениями, временем охоты, рыбалки, сельскохозяйственных работ и сменой времен года.