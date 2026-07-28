Многодетная мама из России признана самой красивой замужней женщиной планеты

39-летняя Людмила Секрий из Подмосковья завоевала титул «Миссис Земля 2026». Многодетная мать и предпринимательница обошла 40 участниц из разных стран на международном конкурсе среди замужних женщин, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: пресс-служба конкурса

Победа на мировой сцене

Финал конкурса «Миссис Земля 2026» состоялся 25 июля в столице Малайзии Куала-Лумпуре. По итогам соревнования победительницей стала представительница России Людмила Секрий.

Жительница города Видное Московской области представила свою страну на международной арене и смогла завоевать главный титул, оставив позади 40 конкурсанток из разных государств.

Секрий является основательницей строительной компании и воспитывает четверых детей. После победы она подчеркнула, что посвящает свой успех женщинам, которые подарили жизнь детям.

«Потому что счастливая мама воспитывает счастливых детей. А счастливые дети создают лучшее будущее для всего мира», — сказала победительница.

Мама четверых детей и успешная предпринимательница

Людмиле Секрий 39 лет. Вместе с развитием карьеры она занимается воспитанием четырех детей: 13-летней Софии, 11-летнего Никиты, 9-летнего Кирилла и 5-летней Ангелины.

После победы женщина заявила о планах создать проект поддержки женщин, которым приходится выбирать между семейной жизнью и профессиональными амбициями.

По ее словам, важно помогать женщинам реализовывать себя в разных сферах и при этом сохранять возможность строить крепкую семью.

Дочь вдохновила мать на участие в конкурсе

Как отмечают организаторы конкурса, к участию в «Миссис Земля» Людмилу Секрий вдохновила ее младшая дочь. В прошлом году девочка стала обладательницей титула «Мини Мисс Россия».

В пресс-службе «Миссис Россия Мира» рассказали, что Секрий начинала свой путь с небольшой строительной компании, которая со временем выросла и вошла в число заметных игроков рынка загородного строительства.

Теперь новая обладательница титула намерена использовать свою популярность для развития социальных проектов и поддержки женщин.