Египет поставил точку в побеге: Жору Ташкентского передали Узбекистану

Власти Египта экстрадировали в Узбекистан криминального авторитета Георгия Сорокина, более известного как Жора Ташкентский. Его задержали по запросу узбекских правоохранительных органов, которые обвиняют мужчину в вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает Lada.kz.

Фото: Telegram / IIV | Rasmiy kanal

Жору Ташкентского задержали по запросу Узбекистана

Египетские власти передали Узбекистану 54-летнего Георгия Сорокина, известного в криминальной среде как Жора Ташкентский. Об этом сообщил Telegram-канал «Прайм Крайм».

По имеющимся данным, задержание произошло в июле на территории Египта после поступления международного запроса от МВД Узбекистана. Сорокину предъявлены обвинения по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц. Подробности уголовного дела официально не раскрываются.

В чем его обвиняют

По информации узбекских СМИ, следствие связывает Сорокина с событиями 2021 года. По версии правоохранительных органов, он вместе с сообщниками незаконно завладел несколькими жилыми домами в Ташкенте общей стоимостью около 350 тысяч долларов.

Как утверждают журналисты, владельца недвижимости запугивали и избивали, после чего право собственности на объекты было оформлено на лиц, связанных с предполагаемыми участниками преступления.

Криминальная биография

Георгий Сорокин родился 5 мая 1972 года в Ташкенте. Первое уголовное наказание он получил в 18-летнем возрасте за грабеж и был приговорен к семи годам лишения свободы. После освобождения по амнистии переехал в Москву.

В 1998 году, по данным открытых источников, Сорокин получил статус «вора в законе». Его деятельность, как сообщается, распространялась на территорию Узбекистана, Казахстана и России.

За годы криминальной карьеры он неоднократно привлекался к уголовной ответственности по различным статьям, включая разбой, грабеж, вымогательство, а также преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотических средств.