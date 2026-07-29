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28.07.2026, 19:01

Владимир Пресняков впервые за долгое время показал всех троих сыновей

Новости Мира 0 817

Российский певец Владимир Пресняков поделился редкими семейными фотографиями с отдыха в Испании. На снимках артист запечатлен вместе со всеми тремя сыновьями — старшим Никитой и младшими Артемием и Иваном, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: presnyakovvladimir/Instagram
Фото: presnyakovvladimir/Instagram

Появление такого семейного кадра привлекло внимание поклонников, поскольку музыкант нечасто публикует совместные фотографии, на которых собраны все его наследники.

Старший сын продолжил музыкальную династию

Старший сын певца Никита Пресняков родился в отношениях Владимира Преснякова с певицей Кристиной Орбакайте. Он решил продолжить семейную творческую традицию и связал жизнь с музыкой.

С 2015 года Никита является солистом рок-группы Multiverse. Осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации он уехал из России в США, где продолжил музыкальную деятельность. Помимо выступлений со своей группой, артист занимается созданием музыкальных клипов, работая под творческим псевдонимом Nick Pres.

Пресняков признавался, что сожалеет об ошибках прошлого

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте расстались, когда их сыну было шесть лет. Позже музыкант откровенно рассказывал, что переживает из-за того, что не всегда мог уделять Никите достаточно внимания.

В одном из интервью программе «Ты не поверишь» артист признавался, что чувствует вину перед старшим сыном, поскольку не всегда был рядом в самые важные моменты его жизни.

Семья с Натальей Подольской

С нынешней супругой, певицей Натальей Подольской, Владимир Пресняков познакомился в 2005 году. Спустя пять лет пара официально оформила отношения.

Сегодня супруги воспитывают двоих общих сыновей — 11-летнего Артемия и пятилетнего Ивана. Во время семейного отдыха в Испании артист впервые за долгое время показал поклонникам всех троих своих детей вместе.

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