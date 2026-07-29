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28.07.2026, 20:10

В Иране публично казнили участников антиправительственных протестов

Новости Мира 0 808

В Иране публично привели в исполнение смертный приговор в отношении двух мужчин, осужденных по делу о январских антиправительственных протестах. Казнь состоялась на одной из площадей Исфахана, сообщили местные судебные органы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Казнь прошла на городской площади

В городе Исфахан публично казнили двух мужчин, признанных виновными в участии в январских беспорядках. По информации зарубежных СМИ, смертный приговор был приведен в исполнение на площади Алихани.

В социальных сетях распространились видеозаписи с места событий. На кадрах были запечатлены строительные леса и подъемный кран, установленные перед проведением казни. Позже судебные власти подтвердили личности казненных — ими оказались Аболфазл Сепахи и Амир-Хоссейн Сафари.

В чем их признали виновными

По данным иранского суда, еще 8 января обоих мужчин признали виновными в нападении на сотрудников полиции во время антиправительственных протестов.

Следствие утверждает, что обвиняемые использовали холодное оружие, после чего совершили нападение на полицейских. По версии суда, правоохранителей связали, повалили на землю, облили бензином и подожгли.

Иранские власти заявили, что именно эти действия стали основанием для вынесения смертного приговора, который впоследствии был приведен в исполнение.

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