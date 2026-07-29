В аэропортах США стартовали массовые задержания иностранцев с истекшими визами

Власти США усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства. Сотрудники Иммиграционной и таможенной службы начали задерживать иностранцев с истекшими визами непосредственно в аэропортах перед вылетом из страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: jurisora.ru

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) начала проводить задержания иностранцев, которые превысили разрешенный срок пребывания в стране. Как сообщает The New York Times, операции проходят непосредственно в аэропортах — у стоек регистрации и выходов на посадку.

По информации издания, подобные случаи уже зафиксированы как минимум в 15 американских аэропортах. Сотрудники ICE, работающие в гражданской одежде, задерживают пассажиров перед вылетом, если выясняется, что они нарушили миграционные правила.

Как находят нарушителей

Для выявления иностранцев с просроченными визами ведомство использует данные, которые авиакомпании передают Управлению транспортной безопасности США (TSA). Это позволяет службам заранее определить пассажиров, подлежащих проверке или задержанию.

По данным газеты, среди задержанных оказались не только лица с просроченным сроком пребывания, но и иностранцы, которые уже подали документы на изменение своего иммиграционного статуса или оформление вида на жительство. Некоторые из них состояли в браке с гражданами США и официально имели разрешение на работу.

Политика Трампа становится жестче

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом американские власти значительно усилили борьбу с нелегальной миграцией. Иммиграционная и таможенная служба начала масштабную общенациональную кампанию по выявлению и депортации лиц, нарушивших миграционное законодательство.

Президент также объявил чрезвычайное положение на южной границе США и отменил практику, при которой нелегальных мигрантов освобождали до рассмотрения их дел в иммиграционном суде.

Позже Трамп поручил усилить работу по задержанию мигрантов в крупнейших городах страны, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Чикаго. По его словам, цель администрации — провести крупнейшую операцию по депортации нелегальных мигрантов в истории Соединенных Штатов.

О задержаниях в аэропортах предупреждали заранее

Еще в марте 2026 года Дональд Трамп заявлял о намерении направить сотрудников иммиграционной службы в аэропорты США для немедленного задержания нелегальных мигрантов. Это заявление прозвучало на фоне частичной приостановки работы Министерства внутренней безопасности.

Судя по сообщениям американских СМИ, теперь эти меры начали реализовываться на практике, а контроль за соблюдением визового режима в аэропортах стал значительно строже.