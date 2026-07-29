Секрет внутри Windows: эксперты раскрыли уникальный номер, который нельзя удалить

В каждой установленной копии Windows существует уникальный идентификатор Global Device Identifier (GDID), который сохраняется на протяжении всего срока работы системы. По данным Neowin, этот номер может использоваться для отслеживания устройств и уже фигурировал в расследовании ФБР, сообщает Lada.kz со ссылкой на Neowin.

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В Windows обнаружили уникальный идентификатор

Журналисты Neowin сообщили, что каждая копия операционной системы Windows получает собственный идентификатор — Global Device Identifier (GDID). Этот уникальный номер присваивается системе после установки и позволяет связать конкретную копию ОС с выполняемыми на ней действиями и устройствами.

Отмечается, что удалить GDID без полного уничтожения установленной системы невозможно. При этом после обычных обновлений Windows идентификатор сохраняется, а при полной переустановке операционной системы создается уже новый номер.

Как о GDID стало известно

Информация о существовании GDID получила широкую огласку после одного из расследований Федерального бюро расследований США. По данным Neowin, Microsoft передала ФБР идентификатор, связанный с компьютером подозреваемого, что помогло установить его личность.

Как отмечают авторы публикации, подозреваемый пытался скрыть свою активность, используя VPN-сервисы, прокси-серверы и различные псевдонимы. Однако это не помешало следователям выйти на его след благодаря данным, связанным с GDID.

Где хранится идентификатор

По информации специалистов, Global Device Identifier создается на серверах Microsoft после установки новой копии Windows и затем хранится в системном реестре.

При этом идентификатор не является полностью скрытым от владельца компьютера. Пользователь может узнать его самостоятельно, выполнив соответствующую команду в PowerShell.

В Neowin также подчеркнули, что на сегодняшний день отсутствуют доказательства того, что Microsoft передает GDID сторонним организациям. Исключением остается взаимодействие компании с правоохранительными органами в рамках официальных расследований.