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29.07.2026, 08:09

Киркоров тайно перезахоронил в Москве прах мамы и бабушки

Новости Мира 0 710

Филипп Киркоров провел закрытую церемонию перезахоронения праха своей матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве. Урны были доставлены из Болгарии после длительного оформления необходимых документов и заняли место рядом с могилой отца артиста — Бедроса Киркорова, сообщает Lada.kz со ссылкой на «МК».

Фото: gazetametro.ru
Фото: gazetametro.ru

Киркоров завершил создание семейного захоронения

На Троекуровском кладбище в Москве состоялась закрытая церемония перезахоронения праха матери и бабушки Филиппа Киркорова. Теперь они покоятся рядом с Бедросом Киркоровым, который ушел из жизни ранее.

О намерении создать семейное захоронение артист сообщил вскоре после смерти отца. Тогда он рассказал, что планирует перевезти из Софии прах самых близких родственников, однако реализация этой идеи затянулась из-за сложностей с оформлением перевозки.

По словам Киркорова, процесс осложнила международная обстановка, однако содействие в решении вопроса оказали российские дипломатические службы. До завершения перевозки артист сознательно не устанавливал памятник на могиле отца, рассчитывая открыть мемориал сразу для всех членов семьи.

Церемония прошла без посторонних

Перезахоронение состоялось днем и продолжалось около получаса. По словам очевидцев, на кладбище был установлен шатер, а сам Киркоров приехал в траурной одежде и выглядел подавленным. На церемонии присутствовали лишь две его близкие подруги, без привычного для публичных мероприятий сопровождения.

После того как урны с прахом были опущены в землю, певец по традиции бросил в могилу горсть земли, символически простившись с родными.

Потеря матери стала тяжелым испытанием

Филипп Киркоров неоднократно рассказывал, что был очень близок с матерью, а ее смерть стала для него одним из самых тяжелых событий в жизни.

Недавно артист признался, что впервые за долгое время ему начала сниться мама. По его словам, во сне она молча стоит рядом и наблюдает за ним, не произнося ни слова.

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