Киркоров тайно перезахоронил в Москве прах мамы и бабушки

Филипп Киркоров провел закрытую церемонию перезахоронения праха своей матери и бабушки на Троекуровском кладбище в Москве. Урны были доставлены из Болгарии после длительного оформления необходимых документов и заняли место рядом с могилой отца артиста — Бедроса Киркорова, сообщает Lada.kz со ссылкой на «МК».
На Троекуровском кладбище в Москве состоялась закрытая церемония перезахоронения праха матери и бабушки Филиппа Киркорова. Теперь они покоятся рядом с Бедросом Киркоровым, который ушел из жизни ранее.
О намерении создать семейное захоронение артист сообщил вскоре после смерти отца. Тогда он рассказал, что планирует перевезти из Софии прах самых близких родственников, однако реализация этой идеи затянулась из-за сложностей с оформлением перевозки.
По словам Киркорова, процесс осложнила международная обстановка, однако содействие в решении вопроса оказали российские дипломатические службы. До завершения перевозки артист сознательно не устанавливал памятник на могиле отца, рассчитывая открыть мемориал сразу для всех членов семьи.
Перезахоронение состоялось днем и продолжалось около получаса. По словам очевидцев, на кладбище был установлен шатер, а сам Киркоров приехал в траурной одежде и выглядел подавленным. На церемонии присутствовали лишь две его близкие подруги, без привычного для публичных мероприятий сопровождения.
После того как урны с прахом были опущены в землю, певец по традиции бросил в могилу горсть земли, символически простившись с родными.
Филипп Киркоров неоднократно рассказывал, что был очень близок с матерью, а ее смерть стала для него одним из самых тяжелых событий в жизни.
Недавно артист признался, что впервые за долгое время ему начала сниться мама. По его словам, во сне она молча стоит рядом и наблюдает за ним, не произнося ни слова.
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