18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.17
543.26
6.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.07.2026, 08:46

«Лживая провокация»: Медведев высказался о слухах о мобилизации

Новости Мира 0 696

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что распространяемые в интернете сообщения о якобы готовящейся мобилизации не соответствуют действительности. По его словам, подобные публикации являются элементом информационной кампании, направленной на дестабилизацию ситуации в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
© РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев назвал слухи о мобилизации провокацией

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал распространяющиеся в социальных сетях сообщения о якобы скором объявлении мобилизации в стране. Соответствующее заявление он сделал во время заседания межведомственной комиссии Совбеза, посвященного вопросам комплектования Вооруженных сил России военнослужащими по контракту.

Видео заседания Медведев опубликовал в своем канале на платформе Max.

По словам политика, информация о возможной мобилизации является ложной и представляет собой провокацию, цель которой — оказать влияние на общественные настроения в преддверии выборов.

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения», — заявил Медведев.

Власти призвали обратить внимание на подобные публикации

Медведев также сообщил, что в ряде социальных сетей распространяются сообщения с призывами заключить контракт с Вооруженными силами, сопровождающиеся фразой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги».

По его мнению, подобные материалы являются частью организованной кампании.

«Понятно, что это проплаченная история или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров», — отметил он.

Зампред Совбеза обратил внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, руководителей регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств на необходимость учитывать распространение подобных публикаций.

2
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь