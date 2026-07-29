«Лживая провокация»: Медведев высказался о слухах о мобилизации

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что распространяемые в интернете сообщения о якобы готовящейся мобилизации не соответствуют действительности. По его словам, подобные публикации являются элементом информационной кампании, направленной на дестабилизацию ситуации в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Медведев назвал слухи о мобилизации провокацией

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал распространяющиеся в социальных сетях сообщения о якобы скором объявлении мобилизации в стране. Соответствующее заявление он сделал во время заседания межведомственной комиссии Совбеза, посвященного вопросам комплектования Вооруженных сил России военнослужащими по контракту.

Видео заседания Медведев опубликовал в своем канале на платформе Max.

По словам политика, информация о возможной мобилизации является ложной и представляет собой провокацию, цель которой — оказать влияние на общественные настроения в преддверии выборов.

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения», — заявил Медведев.

Власти призвали обратить внимание на подобные публикации

Медведев также сообщил, что в ряде социальных сетей распространяются сообщения с призывами заключить контракт с Вооруженными силами, сопровождающиеся фразой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги».

По его мнению, подобные материалы являются частью организованной кампании.

«Понятно, что это проплаченная история или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров», — отметил он.

Зампред Совбеза обратил внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, руководителей регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств на необходимость учитывать распространение подобных публикаций.