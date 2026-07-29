Опасный литраж: после какого количества кваса лучше не садиться за руль

Даже традиционный квас при определенных условиях способен вызвать состояние опьянения и повлиять на результаты проверки алкотестером. Эксперты объяснили, какой объем напитка считается потенциально опасным для водителей и почему домашний квас требует особой осторожности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Когда квас может вызвать опьянение

Употребление большого количества кваса за короткий промежуток времени может привести к алкогольному опьянению. Об этом сообщили специалисты, комментируя влияние популярного напитка на организм.

По словам диетолога-эндокринолога, доктора медицинских наук Дарьи Подчиненовой, если выпить два-три литра кваса в течение одного часа, организм получит примерно столько же алкоголя, сколько содержится в бутылке некрепкого пива.

Специалист пояснила, что на выведение такого количества алкоголя может потребоваться от четырех до восьми часов. Поэтому после подобного объема напитка садиться за руль не рекомендуется.

Когда можно управлять автомобилем

Если человек выпил лишь один стакан кваса, риск значительно ниже. По оценке эксперта, управлять автомобилем можно примерно через 10–15 минут.

При этом перед поездкой рекомендуется прополоскать рот водой. Дело в том, что чувствительные алкотестеры способны зафиксировать остаточные пары алкоголя в выдыхаемом воздухе сразу после употребления напитка.

Почему домашний квас может быть крепче

Профессор кафедры анатомии, руководитель НИИ здоровья и безопасности Михаил Суботялов отметил, что выраженное опьянение возможно после употребления около шести литров кваса, однако выпить такой объем большинству людей физиологически сложно.

Вместе с тем эксперт предупредил, что домашний и бочковой квас могут представлять большую опасность. Во время хранения в емкости, особенно в теплую погоду, процесс брожения продолжается, из-за чего содержание алкоголя в напитке увеличивается.

По словам специалиста, крепость такого кваса может достигать 2–2,5%, а в отдельных случаях — 4–5%, поэтому опьянение способно наступить после значительно меньшего количества напитка.