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29.07.2026, 10:52

Wildberries пошел навстречу продавцам после атак на склады: что изменится для селлеров

Новости Мира 0 707

Маркетплейс Wildberries решил помочь продавцам, чьи товары оказались на складах, подвергшихся атакам. В компании сообщили о временной приостановке выплат по кредитам и дополнительных мерах поддержки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кремль положительно оценил решение Wildberries

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что помощь со стороны Wildberries продавцам, чьи товары пострадали, заслуживает высокой оценки.

По его словам, компания фактически взяла на себя поддержку селлеров, хотя юридически не была обязана этого делать.

«Это, конечно, заслуживает очень высокой оценки. Что касается помощи компании. В целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства — там осуществляется диалог. Пока никаких конкретных решений на этот счет не принималось», — сказал Песков.

Выплаты по кредитам для продавцов приостановят

Ранее пресс-служба Wildberries сообщила, что продавцы, чьи товары были повреждены или уничтожены в результате атак на склады, смогут получить отсрочку по кредитным платежам.

Основной долг и проценты по займам будут временно приостановлены на три месяца. Следующий платеж предпринимателям необходимо будет внести только в конце октября.

В компании уточнили, что продавцам не придется подавать заявления или собирать дополнительные документы. Отсрочка будет подключена автоматически.

Селлерам предложили льготное восстановление запасов

Создательница Wildberries Татьяна Ким ранее рассказала о дополнительных мерах поддержки для предпринимателей.

Селлеры смогут воспользоваться льготными кредитами, чтобы восстановить потерянные запасы товаров. Также им предложат возможность отправлять продукцию с отсрочкой платежа.

Кроме того, для внутренних платежей внутри России банк отменит комиссии, а на остатки средств будут начисляться проценты по повышенной ставке. Условия ускоренного вывода выручки с платформы также планируют сделать более выгодными для продавцов.

Пострадавшие товары убрали из поиска

В Wildberries отметили, что товары со складов, которые пострадали в результате атак, больше не отображаются на сайте при поиске и оформлении заказов.

Компания продолжает взаимодействовать с продавцами и принимать меры, чтобы помочь им восстановить работу после произошедшего.

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