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29.07.2026, 11:00

Павел Дуров объявлен в розыск: в чем обвиняют основателя Telegram

Новости Мира 0 817

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Российские правоохранительные органы заявили о его объявлении в международный розыск, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

ФСБ сообщила о розыске основателя Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела, сообщили в Федеральной службе безопасности России.

По данным ведомства, Дурову предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ — «содействие террористической деятельности».

В ФСБ заявили, что причиной для возбуждения дела стали действия администрации Telegram, которая, по версии российских силовиков, не удалила ряд каналов, чатов и ботов.

Какие претензии предъявили Telegram

Как сообщили в ФСБ, эти ресурсы якобы использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов на территории России, а также для совершения других преступлений.

В ведомстве утверждают, что речь идет также о каналах, связанных с массовыми убийствами и кибермошенничеством, которые, по версии ФСБ, привели к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.

«Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск», — говорится в сообщении ФСБ.

Что известно о Павле Дурове и Telegram

Павел Дуров является основателем мессенджера Telegram, который был запущен в 2013 году. До этого он создал социальную сеть «ВКонтакте».

Telegram позволяет пользователям обмениваться сообщениями, файлами и различными видами медиаконтента. По данным компании, число ежемесячных активных пользователей мессенджера превышает 1 миллиард человек.

На сегодняшний день Telegram остается одной из крупнейших мировых платформ для общения, распространения информации и создания сообществ.

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