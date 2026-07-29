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29.07.2026, 12:30

В сети появилось видео с призывами к убийству Мелании Трамп

Новости Мира 0 707

В интернете распространяется видеоролик с угрозами в адрес первой леди США Мелании Трамп и ее сына Бэррона. По данным американских СМИ, авторы видео призывают сторонников Ирана совершить нападение на семью президента США, сообщает Lada.kz. 

Фото: Greg Nash-Pool/Getty Images
Фото: Greg Nash-Pool/Getty Images

В интернете появился видеоролик под названием «Как убить Меланию Трамп», содержащий призывы к насилию в отношении первой леди США. Об этом сообщает газета New York Post.

По информации издания, в видео показаны предполагаемые маршруты передвижения Мелании Трамп по Нью-Йорку. Авторы ролика демонстрируют кадры с кортежем первой леди и местами, которые она якобы посещает, включая элитные торговые центры. Эти локации представлены как возможные объекты для проведения нападения.

В ролике звучат угрозы семье президента США

Как отмечает издание, в видео также содержатся прямые угрозы в адрес 20-летнего сына Дональда и Мелании Трамп — Бэррона. Авторы ролика заявляют, что на этом их действия не закончатся, адресуя семье президента новые угрозы.

Кроме того, New York Post пишет, что ролик появился вскоре после установки в Тегеране рекламных щитов с агрессивными лозунгами, на которых Дональд Трамп и члены его семьи изображены рядом с гробами, накрытыми американскими флагами. По оценке американского издания, подобные изображения могут восприниматься как призывы к насилию против президента США и его родственников.

Трамп ранее говорил об угрозах со стороны Ирана

Напомним, 8 июля Дональд Трамп заявил, что считает себя главной целью Ирана. По его словам, на случай своей гибели он оставил распоряжения о нанесении масштабного ответного удара по Исламской Республике.

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