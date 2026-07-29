После новостей о розыске Дурова Telegram опубликовал провокационный снимок основателя

Официальный аккаунт Telegram в социальной сети X опубликовал архивную фотографию основателя мессенджера Павла Дурова спустя примерно час после появления сообщений о том, что ему предъявлены обвинения в терроризме и он объявлен в международный розыск, сообщает Lada.kz.

Фото: x.com/telegram

На опубликованном снимке Дуров смотрит в объектив камеры и демонстрирует средний палец. Никаких пояснений или комментариев к фотографии в аккаунте Telegram не приводится.

Публикация появилась после громких новостей

Необычный пост появился вскоре после сообщений о новом уголовном преследовании предпринимателя. Из-за времени публикации многие пользователи социальных сетей восприняли фотографию как реакцию команды Telegram на происходящее.

Ранее стало известно, что Павлу Дурову предъявлены обвинения в терроризме, после чего появилась информация о его объявлении в международный розыск. Сам предприниматель и представители Telegram на момент публикации официальных заявлений по этому поводу не сделали.