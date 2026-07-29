72-летний Андрей Макаревич готовится стать отцом в пятый раз

Основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич, которому исполнилось 72 года, готовится стать отцом в пятый раз. По данным СМИ, его супруга Эйнат Кляйн ожидает второго общего ребенка пары, сообщает Lada.kz.

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В семье Андрея Макаревича ожидается пополнение

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в ближайшее время вновь станет отцом. Как сообщает Woman.ru со ссылкой на журналистку Божену Рынску, 42-летняя супруга музыканта Эйнат Кляйн беременна. Для пары это будет второй общий ребенок.

О беременности стало известно после встречи Рынски с супругами в Юрмале. Макаревич приехал туда сразу по нескольким поводам: он принял участие в музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву», а также провел трехдневную выставку своих художественных работ в галерее Cube.

Музыкант представил картины и устроил творческий перформанс

Во время вернисажа Андрей Макаревич показал гостям свои произведения искусства. Одним из самых запоминающихся моментов мероприятия стал импровизированный мастер-класс: музыкант прямо при посетителях расписал вазу.

По словам Божены Рынски, артист без колебаний согласился на творческий эксперимент и с интересом включился в процесс.

После переезда музыкант рассказывал о жизни за границей

В последние годы жизнь семьи Макаревича заметно изменилась. После начала военных действий в Украине музыкант вместе с супругой и сыном переехал в Израиль. Позднее, в 2024 году, семье вновь пришлось сменить место жительства из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

В своих интервью артист рассказывал, что столкнулся с бытовыми трудностями, высокими ценами и непривычной системой обслуживания. Кроме того, он признавался, что изучение иврита оказалось для него непростой задачей.

У музыканта уже есть четверо детей

Будущий ребенок станет для Андрея Макаревича пятым. Вместе с Эйнат Кляйн он воспитывает сына Эйтана. Кроме того, у музыканта есть дочь Дана, проживающая в США, сын Иван от Аллы Голубкиной и дочь Анна от Анны Рождественской.