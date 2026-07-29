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29.07.2026, 16:10

Тухлые яйца, черный дым и рывки: ученая назвала главные признаки опасного бензина

Новости Мира 0 684

Некачественное топливо на автозаправках встречается все реже, однако полностью проблема не исчезла. Специалист рассказала, по каким признакам можно определить плохой бензин и какие сигналы автомобиля нельзя оставлять без внимания, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Какое топливо считается качественным

По словам доцента кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Анны Чучалиной, качество бензина определяется требованиями ГОСТ 32513-2013. Стандарт устанавливает основные характеристики топлива, включая октановое число, фракционный состав и устойчивость к окислению.

Эксперт отмечает, что использование бензина с октановым числом ниже рекомендованного производителем автомобиля может привести к серьезным последствиям. Такое топливо воспламеняется раньше положенного, из-за чего возникает детонация, двигатель начинает перегреваться, а детали цилиндро-поршневой группы быстрее изнашиваются. При этом применение бензина с более высоким октановым числом, чем указано в инструкции, не представляет опасности для двигателя.

Какие признаки должны насторожить

Определить качество бензина только по внешнему виду бывает непросто, однако существуют характерные признаки, которые могут свидетельствовать о проблемах.

Одним из тревожных сигналов считается запах тухлых яиц. Он может указывать на повышенное содержание сернистых соединений, способных повредить каталитический нейтрализатор и кислородные датчики.

Если же топливо пахнет ацетоном или растворителем, это может говорить о наличии дешевых спиртов или ароматических добавок. Подобные компоненты способны негативно влиять на резиновые элементы топливной системы.

Кроме того, качественный бензин должен быть прозрачным. Помутнение, хлопья, расслоение или темный осадок могут свидетельствовать о присутствии воды, загрязнений либо тяжелых фракций.

О чем предупреждает автомобиль

Не менее важными индикаторами качества топлива являются изменения в работе автомобиля.

Так, затрудненный запуск двигателя и нестабильные обороты на холостом ходу могут говорить о том, что бензин плохо испаряется. Если во время разгона появляются рывки или металлический стук, причиной может быть нестабильное сгорание топлива, вызванное низким октановым числом или наличием твердых примесей, способных засорять форсунки.

Еще одним поводом для беспокойства является увеличение расхода топлива на 10–15% без очевидных причин. По словам специалиста, примеси серы ухудшают процесс сгорания бензина, а при длительной эксплуатации могут привести к повреждению топливного насоса и других элементов системы подачи топлива.

Что делать при подозрении на плохой бензин

Если после заправки двигатель начал сильно стучать, автомобиль резко потерял мощность, появились рывки при нажатии на педаль газа, а из выхлопной трубы идет густой черный дым, специалист рекомендует прекратить движение, заглушить двигатель и воспользоваться услугами эвакуатора.

При менее выраженных симптомах допускается аккуратно доехать до проверенной АЗС, избегая высоких оборотов двигателя. Там можно долить качественный бензин с более высоким октановым числом, чтобы разбавить некачественное топливо. После этого рекомендуется заменить топливный фильтр и свечи зажигания, чтобы снизить риск дальнейших неисправностей.

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