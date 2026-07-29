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29.07.2026, 17:15

«Дебилы…»: Лавров ответил, станет ли патентовать свою знаменитую бранную фразу

Новости Мира 0 762

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение зарегистрировать товарный знак с его знаменитой фразой, которая много лет назад стала интернет-мемом. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, подобная идея ему никогда не приходила в голову, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
© РИА Новости / Кристина Кормилицына

Лавров прокомментировал идею зарегистрировать известную фразу

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС признался, что никогда не рассматривал возможность зарегистрировать в качестве товарного знака свою широко известную реплику «Дебилы…» с последующим нецензурным выражением.

Во время беседы генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов предположил, что министр мог бы значительно заработать, если бы оформил права на ставшую крылатой фразу.

В ответ Лавров отметил, что подобные эмоциональные высказывания иногда возникают спонтанно.

«Все мы живые люди. Выскакивает», — сказал министр.

По его словам, подобная реакция может последовать в ситуации, когда кто-то ведет себя неподобающим образом.

«Насчет торговой марки — никогда об этом не задумывался», — добавил Лавров.

Как появилась знаменитая реплика

Фраза, впоследствии ставшая мемом, прозвучала 11 августа 2015 года во время совместной пресс-конференции Сергея Лаврова с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

В тот момент микрофоны зафиксировали эмоциональное высказывание российского министра. Сразу после этого было неясно, кому именно оно адресовалось. Однако примерно через минуту Лавров обратился к людям в зале со словами: «Мы вам не мешаем?»

После этого эпизода реплика получила широкое распространение в СМИ и социальных сетях, став одним из самых известных интернет-мемов, связанных с российской политикой.

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