Пашинян сообщил Путину о выборе Армении и сделал резкое заявление о ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что лично проинформировал президента России Владимира Путина о намерении Еревана продолжить курс на евроинтеграцию. При этом он подчеркнул, что страна пока не планирует выходить из Евразийского экономического союза, однако раскритиковал работу объединения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Minval.

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

О чем Пашинян сообщил Путину

Во время брифинга Никол Пашинян рассказал, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным открыто заявил о намерении Армении продолжать движение в сторону евроинтеграции.

По его словам, это решение основано на воле граждан страны.

«Я сказал президенту России, что мы объявили путь в евроинтеграцию и мы пойдем этим путём, особенно когда армянский народ проголосовал в пользу этого», — заявил премьер-министр.

Армения не намерена выходить из ЕАЭС

Несмотря на курс на сближение с Европейским союзом, глава армянского правительства подчеркнул, что вопрос выхода Армении из Евразийского экономического союза сейчас не рассматривается.

Вместе с тем Пашинян заявил, что проблемы связаны не с позицией Еревана, а с функционированием самого объединения. По его словам, существующие механизмы ЕАЭС фактически перестали работать, что отражается, в частности, на доступе армянских товаров к рынкам стран союза.

«Это не проблема Армении, это проблема именно в механизмах ЕАЭС. Получается, что ЕАЭС парализован и не работает», — отметил премьер.

Премьер предупредил о последствиях для союза

Пашинян также заявил, что если возникшие разногласия не удастся устранить в ближайшее время, это может поставить под угрозу дальнейшее существование объединения.

«Если проблема быстро не решится вовремя, могу предположить, что это будет началом конца ЕАЭС», — сказал он.

О поздравлении от Путина

Во время брифинга премьер-министр затронул и тему телефонного разговора с Владимиром Путиным после своего переизбрания. По словам Пашиняна, российский лидер не поздравил его с победой.