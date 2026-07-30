Мозг расплачивается за годы безденежья — исследование

Длительные финансовые трудности могут не только ухудшать качество жизни, но и ускорять старение мозга. К такому выводу пришли британские ученые, изучив данные почти трех тысяч человек, за которыми наблюдали на протяжении нескольких десятилетий, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".
Исследователи из Лондонского университетского колледжа выяснили, что постоянные финансовые проблемы на протяжении жизни связаны с ухудшением памяти и других когнитивных функций после 50 лет. Кроме того, у людей, долгие годы испытывавших нехватку средств, чаще выявлялись признаки атрофии головного мозга в пожилом возрасте.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Innovation in Aging.
В основу работы легли данные британской когорты рождения 1946 года — одного из самых продолжительных исследований, посвященных здоровью населения. Ученые проанализировали информацию почти о трех тысячах добровольцев, которых сопровождали практически всю жизнь.
Финансовое положение участников оценивали в возрасте 26, 43 и 53 лет. Одновременно специалисты регулярно проверяли скорость обработки информации, вербальную память и другие когнитивные способности. Часть испытуемых также прошла магнитно-резонансную томографию головного мозга.
Анализ данных продемонстрировал, что люди, которые на протяжении многих лет сталкивались с нехваткой денег и испытывали трудности с обеспечением базовых потребностей, чаще демонстрировали ухудшение памяти уже к 53 годам.
При этом исследователи обнаружили своеобразный дозозависимый эффект: чем дольше человек находился в условиях финансовой нестабильности, тем сильнее ухудшались показатели памяти и когнитивных функций.
Авторы работы отмечают, что влияние длительных финансовых трудностей оказалось значительно сильнее у мужчин, чем у женщин. Особенно заметный эффект наблюдался у людей, выросших в малообеспеченных семьях.
Кроме того, наиболее уязвимой группой оказались носители генетического варианта APOE-ε4, который связан с повышенным риском развития болезни Альцгеймера.
Данные магнитно-резонансной томографии подтвердили результаты когнитивных тестов. У участников с длительными финансовыми трудностями чаще фиксировалось увеличение объема желудочков головного мозга — показатель, который специалисты рассматривают как один из признаков возрастной атрофии мозга.
По мнению исследователей, полученные результаты свидетельствуют о том, что хронический финансовый стресс способен оказывать долгосрочное влияние на здоровье нервной системы.
Авторы исследования считают, что поддержка людей, испытывающих финансовые трудности в трудоспособном возрасте, может стать одной из мер профилактики возрастных когнитивных нарушений и деменции. По мнению ученых, снижение уровня хронического стресса и улучшение социально-экономических условий способны положительно сказаться на здоровье мозга в пожилом возрасте.
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