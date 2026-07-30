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29.07.2026, 20:12

Мозг расплачивается за годы безденежья — исследование

Новости Мира 0 550

Длительные финансовые трудности могут не только ухудшать качество жизни, но и ускорять старение мозга. К такому выводу пришли британские ученые, изучив данные почти трех тысяч человек, за которыми наблюдали на протяжении нескольких десятилетий, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Бедность может ускорять старение мозга

Исследователи из Лондонского университетского колледжа выяснили, что постоянные финансовые проблемы на протяжении жизни связаны с ухудшением памяти и других когнитивных функций после 50 лет. Кроме того, у людей, долгие годы испытывавших нехватку средств, чаще выявлялись признаки атрофии головного мозга в пожилом возрасте.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Innovation in Aging.

Почти 80 лет наблюдений

В основу работы легли данные британской когорты рождения 1946 года — одного из самых продолжительных исследований, посвященных здоровью населения. Ученые проанализировали информацию почти о трех тысячах добровольцев, которых сопровождали практически всю жизнь.

Финансовое положение участников оценивали в возрасте 26, 43 и 53 лет. Одновременно специалисты регулярно проверяли скорость обработки информации, вербальную память и другие когнитивные способности. Часть испытуемых также прошла магнитно-резонансную томографию головного мозга.

Что показало исследование

Анализ данных продемонстрировал, что люди, которые на протяжении многих лет сталкивались с нехваткой денег и испытывали трудности с обеспечением базовых потребностей, чаще демонстрировали ухудшение памяти уже к 53 годам.

При этом исследователи обнаружили своеобразный дозозависимый эффект: чем дольше человек находился в условиях финансовой нестабильности, тем сильнее ухудшались показатели памяти и когнитивных функций.

У мужчин последствия оказались более выраженными

Авторы работы отмечают, что влияние длительных финансовых трудностей оказалось значительно сильнее у мужчин, чем у женщин. Особенно заметный эффект наблюдался у людей, выросших в малообеспеченных семьях.

Кроме того, наиболее уязвимой группой оказались носители генетического варианта APOE-ε4, который связан с повышенным риском развития болезни Альцгеймера.

МРТ выявила признаки атрофии мозга

Данные магнитно-резонансной томографии подтвердили результаты когнитивных тестов. У участников с длительными финансовыми трудностями чаще фиксировалось увеличение объема желудочков головного мозга — показатель, который специалисты рассматривают как один из признаков возрастной атрофии мозга.

По мнению исследователей, полученные результаты свидетельствуют о том, что хронический финансовый стресс способен оказывать долгосрочное влияние на здоровье нервной системы.

Почему это важно

Авторы исследования считают, что поддержка людей, испытывающих финансовые трудности в трудоспособном возрасте, может стать одной из мер профилактики возрастных когнитивных нарушений и деменции. По мнению ученых, снижение уровня хронического стресса и улучшение социально-экономических условий способны положительно сказаться на здоровье мозга в пожилом возрасте.

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