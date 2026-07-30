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30.07.2026, 07:16

Семь жертв одной катастрофы: в Аргентине рухнул вертолет с руководителями спасательных служб

Новости Мира 0 725

В аргентинской провинции Сан-Хуан во время учений по тушению лесных пожаров потерпел крушение вертолет. В результате авиакатастрофы погибли семь человек, включая руководителей гражданской защиты, полиции и пожарной службы региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Учения завершились трагедией

Трагедия произошла в провинции Сан-Хуан во время плановых учений, посвященных отработке действий по тушению лесных пожаров. Вертолет, задействованный в тренировке, по неизвестным пока причинам потерпел крушение.

О гибели людей сообщили губернатор провинции Марсело Оррего и пресс-служба правительства Сан-Хуана.

Среди погибших — руководители экстренных служб

По информации губернатора, катастрофа унесла жизни сразу нескольких высокопоставленных представителей экстренных служб региона.

В числе погибших:

  • директор Управления гражданской защиты Карлос Эредиа;
  • заместитель начальника полиции провинции Герман Видела;
  • начальник пожарной службы Рубен Кастро;
  • заместитель начальника пожарной службы Хорхе Карбахаль;
  • пилот вертолета Матиас Валенсуэла;
  • сотрудники пожарной бригады AFE Андрес Бош и Родриго Айметта.

Таким образом, жертвами крушения стали семь человек.

Власти выразили соболезнования

После трагедии власти провинции выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших. В правительстве Сан-Хуана заявили, что родственникам окажут всю необходимую поддержку и помощь.

Причины крушения вертолета официально пока не называются. Обстоятельства произошедшего предстоит установить в ходе расследования.

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