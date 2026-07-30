Семь жертв одной катастрофы: в Аргентине рухнул вертолет с руководителями спасательных служб

В аргентинской провинции Сан-Хуан во время учений по тушению лесных пожаров потерпел крушение вертолет. В результате авиакатастрофы погибли семь человек, включая руководителей гражданской защиты, полиции и пожарной службы региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.
Трагедия произошла в провинции Сан-Хуан во время плановых учений, посвященных отработке действий по тушению лесных пожаров. Вертолет, задействованный в тренировке, по неизвестным пока причинам потерпел крушение.
О гибели людей сообщили губернатор провинции Марсело Оррего и пресс-служба правительства Сан-Хуана.
По информации губернатора, катастрофа унесла жизни сразу нескольких высокопоставленных представителей экстренных служб региона.
В числе погибших:
Таким образом, жертвами крушения стали семь человек.
После трагедии власти провинции выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших. В правительстве Сан-Хуана заявили, что родственникам окажут всю необходимую поддержку и помощь.
Причины крушения вертолета официально пока не называются. Обстоятельства произошедшего предстоит установить в ходе расследования.
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