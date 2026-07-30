Врач заклеил веки четырехлетнему ребенку во время лечения

В Ирландии суд обязал выплатить семье четырехлетней девочки компенсацию в размере 15 тысяч евро после врачебной ошибки во время обработки раны. Медицинский клей случайно попал в глаз ребенка, из-за чего веки оказались склеены, сообщает Lada.kz со ссылкой на Mirror .

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Несчастный случай закончился осложнениями

Инцидент произошел в августе 2022 года в больнице Крамлин в Дублине. Четырехлетняя Сирша ударилась головой о деревянный стол и получила порез над глазом. До приезда в медучреждение ее мать, работающая детской медсестрой, самостоятельно остановила кровотечение, наложив специальные швы-бабочки, после чего отвезла дочь в больницу.

Во время дальнейшей обработки раны врачи решили использовать медицинский клей для закрытия пореза. Однако средство нанесли в слишком большом количестве, и оно попало в глаз ребенка, склеив веки.

Девочку экстренно перевели в другую клинику

После случившегося ребенка срочно направили в другое медицинское учреждение. Чтобы удалить клей, врачам пришлось провести четыре процедуры промывания глаза, использовав в общей сложности около трех литров специальной жидкости.

После очищения глаза девочке на протяжении шести недель назначали курс антибактериальных глазных капель для предотвращения возможных осложнений.

Суд назначил максимальную компенсацию

Во время судебного разбирательства представитель семьи сообщил, что из-за произошедшего у девочки частично выпали ресницы, а некоторые из оставшихся начали расти внутрь века, вызывая постоянный дискомфорт.

Изучив обстоятельства дела, суд признал требования семьи обоснованными. Судья постановила выплатить компенсацию в размере 15 тысяч евро, отметив, что это максимальная сумма, предусмотренная для случаев временного повреждения глаза.