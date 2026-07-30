18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.63
544.5
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.07.2026, 07:45

Врач заклеил веки четырехлетнему ребенку во время лечения

Новости Мира 0 722

В Ирландии суд обязал выплатить семье четырехлетней девочки компенсацию в размере 15 тысяч евро после врачебной ошибки во время обработки раны. Медицинский клей случайно попал в глаз ребенка, из-за чего веки оказались склеены, сообщает Lada.kz со ссылкой на Mirror.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Несчастный случай закончился осложнениями

Инцидент произошел в августе 2022 года в больнице Крамлин в Дублине. Четырехлетняя Сирша ударилась головой о деревянный стол и получила порез над глазом. До приезда в медучреждение ее мать, работающая детской медсестрой, самостоятельно остановила кровотечение, наложив специальные швы-бабочки, после чего отвезла дочь в больницу.

Во время дальнейшей обработки раны врачи решили использовать медицинский клей для закрытия пореза. Однако средство нанесли в слишком большом количестве, и оно попало в глаз ребенка, склеив веки.

Девочку экстренно перевели в другую клинику

После случившегося ребенка срочно направили в другое медицинское учреждение. Чтобы удалить клей, врачам пришлось провести четыре процедуры промывания глаза, использовав в общей сложности около трех литров специальной жидкости.

После очищения глаза девочке на протяжении шести недель назначали курс антибактериальных глазных капель для предотвращения возможных осложнений.

Суд назначил максимальную компенсацию

Во время судебного разбирательства представитель семьи сообщил, что из-за произошедшего у девочки частично выпали ресницы, а некоторые из оставшихся начали расти внутрь века, вызывая постоянный дискомфорт.

Изучив обстоятельства дела, суд признал требования семьи обоснованными. Судья постановила выплатить компенсацию в размере 15 тысяч евро, отметив, что это максимальная сумма, предусмотренная для случаев временного повреждения глаза.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
С 1 августа операторы связи Казахстана меняют условия: что изменится для миллионов клиентовНовости Казахстана
28.07.2026, 10:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь