Инсульт может начинаться с головной боли: врач рассказал, на что обратить внимание

Головная боль далеко не всегда связана с переутомлением или стрессом. В некоторых случаях она может быть первым признаком опасных заболеваний, включая инсульт, поэтому при появлении тревожных симптомов важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: кадр YouTube

Головная боль может сигнализировать об инсульте

Головная боль, особенно возникшая впервые или сопровождающаяся неврологическими нарушениями, требует особого внимания. Об этом предупредил доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Бадаляна Пироговского университета Артем Толмачев.

По словам специалиста, нельзя игнорировать сильную головную боль, если одновременно появляются слабость в руках или ногах, онемение лица или конечностей, нарушение речи либо двоение в глазах. Такое сочетание симптомов может свидетельствовать об инсульте, а также о других опасных состояниях, включая инфекции или новообразования головного мозга.

Кроме того, поводом для немедленного обращения к врачу является очень сильная головная боль, возникшая впервые в жизни, а также боль, появившаяся после черепно-мозговой травмы.

Почему важно обращать внимание на характер боли

Как отметил врач, при диагностике большое значение имеют особенности головной боли. Специалисты оценивают ее локализацию, характер — например, сдавливающая, пульсирующая или распирающая, — а также продолжительность, частоту возникновения и обстоятельства, при которых она появляется.

Не менее важны время суток, когда возникает боль, наличие провоцирующих факторов и реакция на обезболивающие препараты. Эти сведения помогают установить причину недомогания и подобрать правильное лечение.

Стресс тоже может стать причиной

Одним из наиболее распространенных видов является головная боль напряжения. Обычно она ощущается как сдавливание головы по типу «обруча» или «тисков» и чаще развивается на фоне эмоционального стресса или длительного мышечного напряжения.

Несмотря на то что такая боль нередко бывает умеренной, специалист рекомендует не терпеть ее и при регулярном появлении обращаться за консультацией к врачу.

Чем мигрень отличается от других видов головной боли

Отдельно врач выделил мигрень — приступообразную пульсирующую головную боль средней или высокой интенсивности. Чаще всего она локализуется с одной стороны головы и сопровождается повышенной чувствительностью к яркому свету и громким звукам.

У части пациентов перед приступом или одновременно с ним возникает так называемая аура — временные неврологические проявления. Среди них могут быть вспышки света, мерцающие зигзаги перед глазами, выпадение участков поля зрения, онемение конечностей и другие обратимые симптомы.

Медики подчеркивают: если головная боль резко изменила привычный характер, возникла впервые, стала необычайно сильной или сопровождается нарушением речи, чувствительности, зрения либо слабостью в конечностях, необходимо без промедления обратиться за экстренной медицинской помощью.