Вован и Лексус представились «советником Мерца» и разыграли сына последнего шаха Ирана

Российские пранкеры Вован и Лексус рассказали о новом розыгрыше, героем которого стал сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви. По их словам, во время разговора они представились вымышленным советником канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Коллаж © L!FE. Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Как прошел розыгрыш

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили РИА Новости, что связались с Резой Пехлеви, представившись вымышленным советником немецкого канцлера. По их словам, для разговора был использован вымышленный персонаж по имени Адольф, которого они описали как человека «с маленькими усиками и челкой».

Авторы розыгрыша утверждают, что собеседник не усомнился в легенде и продолжил обсуждение политических вопросов.

Кто такой Реза Пехлеви

Реза Пехлеви — сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, который был свергнут в результате Исламской революции 1979 года. С начала 1980-х годов он проживает преимущественно в США и выступает как один из наиболее известных представителей иранской оппозиции.

В последние годы Пехлеви регулярно посещает европейские страны, где призывает международное сообщество поддержать демократические преобразования в Иране. Также он выступает за усиление политического и международного давления на действующие власти исламской республики.

Что заявили пранкеры

По словам Вована и Лексуса, в ходе подобных разговоров они не стремятся вынудить собеседников сообщить секретную информацию. Как утверждают пранкеры, их цель — показать взгляды и позицию известных политических деятелей.

Они заявили, что во время беседы Реза Пехлеви якобы поддерживал продолжение военного давления на Иран и обсуждал возможные сценарии участия Германии в событиях вокруг страны. Эти заявления являются утверждениями самих пранкеров и не получили независимого подтверждения.

Вован и Лексус также отметили, что, несмотря на необычную легенду, собеседник, по их версии, воспринял разговор всерьез и продолжил обсуждение политических вопросов.