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03.08.2026, 10:58

Врач назвала неочевидные признаки анемии, которые многие годами оставляют без внимания

Новости Мира 0 762

Анемия может развиваться постепенно, а ее первые симптомы нередко принимают за обычное переутомление, из-за чего люди долгое время не обращаются за медицинской помощью, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Какие симптомы могут указывать на анемию

Анемия нередко развивается незаметно, поэтому многие люди не связывают первые изменения в самочувствии с дефицитом гемоглобина или железа. О признаках, которые часто остаются без внимания, рассказала терапевт «СМ-Клиника» Ирина Тихонова.

По словам специалиста, одним из самых недооцененных симптомов является постоянная усталость, которая сохраняется даже после полноценного отдыха. Человеку становится сложнее выполнять привычную физическую работу, снижается работоспособность, а ощущение нехватки сил появляется уже в первой половине дня.

Еще одним возможным проявлением анемии врач назвала ухудшение концентрации внимания и памяти. Из-за недостаточного поступления кислорода к тканям человеку становится сложнее сосредоточиться, выполнять интеллектуальные задачи и запоминать новую информацию. Подобные изменения многие ошибочно связывают исключительно с переутомлением.

На какие изменения внешности стоит обратить внимание

Заподозрить анемию могут помочь и некоторые внешние признаки. При снижении уровня гемоглобина кожа может стать более бледной, появиться сухость, ногти — стать ломкими, начать расслаиваться или менять форму. Кроме того, у некоторых людей усиливается выпадение волос.

Хотя по отдельности такие симптомы не являются специфичными, их сочетание с другими проявлениями может свидетельствовать о дефиците железа.

Одышка, учащенное сердцебиение и необычные вкусовые привычки

Как отметила терапевт, характерным признаком анемии считается появление одышки и учащенного сердцебиения при физической нагрузке, которая раньше переносилась без затруднений. Это связано с тем, что при недостатке кислорода организму приходится компенсировать его дефицит более интенсивной работой сердца.

Еще одним, менее известным, но достаточно характерным симптомом железодефицитной анемии являются необычные изменения вкусовых предпочтений. У некоторых людей возникает желание есть мел, лед или сырое тесто, а также появляется тяга к запахам бензина, краски или ацетона.

По словам врача, подобные изменения являются серьезным поводом обратиться к специалисту и пройти обследование.

Почему люди с анемией постоянно мерзнут

Еще один возможный признак – постоянная зябкость. Люди с анемией нередко жалуются, что мерзнут даже в теплом помещении или плохо переносят прохладную погоду. Специалист пояснила, что это связано с недостаточным поступлением кислорода к тканям при снижении уровня гемоглобина.

Почему нельзя самостоятельно принимать препараты железа

Терапевт подчеркнула, что анемия не является самостоятельным заболеванием.

Просто начать принимать препараты железа недостаточно. Сначала необходимо установить причину анемии. А это может сделать только врач, - подчеркнула врач.

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