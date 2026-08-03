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03.08.2026, 11:54

Эндокринолог назвал популярные завтраки, которые могут навредить здоровью

Новости Мира 0 802

Некоторые привычные блюда и продукты, которые многие выбирают на завтрак, могут содержать избыток сахара, соли и жиров, а также негативно влиять на пищеварение и общее самочувствие, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Какие завтраки врач считает наименее полезными

Эндокринолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Илья Атрахов рассказал, какие популярные варианты завтраков могут негативно сказаться на здоровье.

По словам специалиста, к таким продуктам относятся покупные мюсли, хлопья, растворимые каши, тосты и сладкие батончики. Несмотря на удобство, они нередко содержат большое количество сахара и различных пищевых добавок при сравнительно низком содержании клетчатки.

Врач отметил, что полностью отказываться от подобных продуктов необязательно.

Такой завтрак допустим, но его необходимо дополнить, например, свежими фруктами или овощами, - рассказал Атрахов.

Почему стоит реже есть колбасу и бекон по утрам

Не лучшим выбором для первого приема пищи эндокринолог назвал и бутерброды с переработанным мясом.

По его словам, колбаса и ветчина содержат большое количество соли, скрытых жиров и соединений, которые относят к потенциально опасным канцерогенам. Регулярное употребление таких продуктов может способствовать повышению риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

По этой же причине специалист рекомендовал не злоупотреблять такими сытными завтраками, как яичница с беконом или сосисками.

Свежевыжатые соки и кофе натощак могут вызвать дискомфорт

Как отметил врач, не всегда полезными оказываются и свежевыжатые соки или смузи, если пить их на голодный желудок.

Из-за высокой кислотности и значительного содержания фруктозы такие напитки у некоторых людей могут вызывать неприятные ощущения и дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, крепкий кофе, выпитый натощак, способен отрицательно влиять на самочувствие и водный баланс организма.

Свежая выпечка тоже не лучший выбор

Еще одним продуктом, которым не стоит злоупотреблять на завтрак, врач назвал свежую сдобную выпечку.

По словам специалиста, такой завтрак может вызывать чувство тяжести и не способствует длительному ощущению сытости. Поэтому для первого приема пищи предпочтительнее выбирать более сбалансированные продукты с достаточным содержанием белка, клетчатки и полезных жиров.

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