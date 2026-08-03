Эндокринолог назвал популярные завтраки, которые могут навредить здоровью

Некоторые привычные блюда и продукты, которые многие выбирают на завтрак, могут содержать избыток сахара, соли и жиров, а также негативно влиять на пищеварение и общее самочувствие, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.
Эндокринолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Илья Атрахов рассказал, какие популярные варианты завтраков могут негативно сказаться на здоровье.
По словам специалиста, к таким продуктам относятся покупные мюсли, хлопья, растворимые каши, тосты и сладкие батончики. Несмотря на удобство, они нередко содержат большое количество сахара и различных пищевых добавок при сравнительно низком содержании клетчатки.
Врач отметил, что полностью отказываться от подобных продуктов необязательно.
Такой завтрак допустим, но его необходимо дополнить, например, свежими фруктами или овощами, - рассказал Атрахов.
Не лучшим выбором для первого приема пищи эндокринолог назвал и бутерброды с переработанным мясом.
По его словам, колбаса и ветчина содержат большое количество соли, скрытых жиров и соединений, которые относят к потенциально опасным канцерогенам. Регулярное употребление таких продуктов может способствовать повышению риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
По этой же причине специалист рекомендовал не злоупотреблять такими сытными завтраками, как яичница с беконом или сосисками.
Как отметил врач, не всегда полезными оказываются и свежевыжатые соки или смузи, если пить их на голодный желудок.
Из-за высокой кислотности и значительного содержания фруктозы такие напитки у некоторых людей могут вызывать неприятные ощущения и дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, крепкий кофе, выпитый натощак, способен отрицательно влиять на самочувствие и водный баланс организма.
Еще одним продуктом, которым не стоит злоупотреблять на завтрак, врач назвал свежую сдобную выпечку.
По словам специалиста, такой завтрак может вызывать чувство тяжести и не способствует длительному ощущению сытости. Поэтому для первого приема пищи предпочтительнее выбирать более сбалансированные продукты с достаточным содержанием белка, клетчатки и полезных жиров.
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