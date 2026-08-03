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03.08.2026, 14:44

Врач объяснил, можно ли опьянеть от кваса и когда после него не стоит садиться за руль

Новости Мира 0 751

Несмотря на то что квас считается безалкогольным напитком, в некоторых случаях его употребление может повлиять на самочувствие, а при покупке разливного кваса важно обращать внимание на условия хранения и качество продукта, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: (с) yingko / Shutterstock / FOTODOM / Instagram
Фото: (с) yingko / Shutterstock / FOTODOM / Instagram

Врач объяснил, можно ли опьянеть от кваса и когда после него не стоит садиться за руль

По словам старшего преподавателя кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова, квас традиционно считается безалкогольным напитком, однако полностью исключать влияние содержащегося в нем алкоголя не стоит.

По словам специалиста, в отдельных ситуациях после употребления большого количества кваса возможно появление признаков легкого опьянения, поэтому после такого напитка лучше отказаться от управления автомобилем.

Почему в квасе содержится алкоголь

Как пояснил врач, квас является продуктом естественного брожения. Во время его производства используются дрожжи, которые перерабатывают углеводы, содержащиеся в хлебном сырье, в этанол и углекислый газ.

В результате в готовом напитке всегда присутствует небольшое количество алкоголя. Обычно его содержание не превышает 1,2%, однако точная концентрация зависит от рецептуры и технологии приготовления.

Несмотря на невысокую долю спирта, полностью игнорировать его влияние не следует. Даже небольшие дозы этанола могут по-разному воздействовать на организм.

Когда квас может вызвать легкое опьянение

По словам Александра Умнова, вероятность появления признаков легкого опьянения возрастает при употреблении большого объема напитка, в жаркую погоду или у людей, которые редко употребляют алкоголь.

В некоторых ситуациях возможно появление признаков легкого опьянения: снижения концентрации, ухудшения координации, изменения реакции. Поэтому, выпив, скажем, литр кваса, лучше воздержаться от вождения, - сказал он.

Чем опасен разливной квас

Отдельное внимание врач уделил разливному квасу, который продается из бочек.

По его словам, опасность может быть связана с нарушением санитарных требований и температурного режима хранения.

Источником болезнетворных микроорганизмов могут стать загрязненные емкости, шланги, краны, а также несоблюдение продавцами правил личной гигиены.

Оптимальной температурой хранения кваса считается диапазон от +2 до +12°C. При перегреве в напитке начинают активно размножаться бактерии, что повышает риск пищевого отравления.

Кроме того, дополнительную опасность представляет продажа кваса без необходимых документов и контроля качества.

Как выбрать безопасную точку продажи

Чтобы снизить риск покупки некачественного напитка, врач рекомендует обращать внимание на несколько признаков.

По его словам, надежная торговая точка должна быть чистой и аккуратной, а продавец – работать в санитарной одежде, включая перчатки и головной убор.

Также желательно наличие холодильного оборудования либо информации о том, что емкость с квасом охлаждается.

На бочке или торговом стенде должны быть указаны название производителя, дата розлива и срок годности напитка. Кроме того, продавец не должен наливать квас руками непосредственно в стакан.

На что обратить внимание перед покупкой

Специалист также советует оценить запах, вкус и внешний вид напитка.

У свежего кваса приятный, слегка кисловатый аромат. Любые посторонние оттенки аромата гнили, ацетона, чрезмерно резкого брожения – повод отказаться от покупки. Натуральный квас обладает мягким кисло‑сладким вкусом. Выраженная горечь или чрезмерная резкость – признак порчи. Небольшая мутность допустима, но обильный осадок, слишком сильная пена и чрезмерное выделение пузырьков должны насторожить. Если есть возможность, попробуйте немного кваса перед покупкой – это распространенная и вполне уместная практика в надежных местах, - посоветовал он.

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