Что-то неладное: синтетические наркотики. Они «охотятся» за нашими детьми

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К сожалению, статистика показывает, что все чаще жертвами наркобизнеса становятся дети от 13 лет, но есть случаи и более младшего возраста. Детей привлекают к употреблению, работе закладчиками, «спортиками» или распространителями рекламы. Все эти действия грозят лишением свободы сроком от 6 до 12 лет, согласно уголовному кодексу Республики Казахстан.

Противостоять четко прописанной маркетинговой стратегии наркомафии способна лишь любовь и внимание родителей. Об этом говорил и директор центра психического здоровья Мади Токанов в предыдущем выпуске подкаста. То же самое подтвердил Гани Серикович, подробно рассказав о том, как выявить, не находится ли ваш ребенок уже «в сетях» наркобизнеса, а также о том, как правоохранительные органы занимаются профилактикой противодействия употребления среди подростков.

Еще один немаловажный вопрос, поднятый в данной серии, - аптечная наркомания и любовь к веселящим шарикам.

Напомним, в первой серии подкаста «Что-то неладное: синтетические наркотики» мы поговорили с зависимым человеком, который из-за употребления запрещенного порошка (соли, синтетики и т.д., прим. автора) лишился работы, уважения друзей, знакомых и близких, потерял контакт с детьми и супругой, погряз в долгах. Герой выпуска рассказывает, почему стал употреблять, и насколько масштабна данная проблема в Актау.