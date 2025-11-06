После жалоб и угроз жителей в пятиэтажке в Актау восстановили отопление

Жители 27 микрорайона дома №27 накануне заявляли о готовности выйти на дорогу из-за отсутствия тепла. По данным городского акимата, проведены разъяснительные работы и начата регулировка внутренних сетей, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

По информации пресс-службы городского акимата, сегодня, 6 ноября, во дворе дома №27 собрались около 25 жильцов.

С ними встретились представители городских служб: начальник отдела жилищной инспекции Нурадин Кошербаев, депутат маслихата Ислам Усенов, руководитель отдела ЖКХ Бексултан Шалабаев, главный инженер ГКП «КЖСА» Серик Жалгасбаев, заведующий сектором внутренней политики и развития языков Нурлыбек Гумаров, а также участковый инспектор полиции.

Как заверили чиновники, подача тепла в доме восстановлена, а обслуживающая организация проводит регулировочные работы на внутренних тепловых сетях.

Власти заверили, что вопрос находится на контроле городского акимата.

Напомним, накануне жители пятиэтажки жаловались, что с воскресенья, 2 ноября, после обеда отопление в доме отключили. В квартирах стало холодно, семьи с маленькими детьми говорили о невыносимых условиях и бездействии коммунальных служб. Люди заявляли о намерении выйти на дорогу, чтобы привлечь внимание властей.