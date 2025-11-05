Замерзающие жильцы пятиэтажки хотят перекрыть дорогу в Актау

Жители дома №27 в 27 микрорайоне четвертый день сидят без отопления. В квартирах холодно, семьи с маленькими детьми жалуются на невыносимые условия и бездействие коммунальных служб. Люди говорят, что проблема повторяется каждый год, и они больше не намерены терпеть, сообщает Lada.kz .

Фото: freepik.com

В воскресенье, 2 ноября, после обеда, по словам жильцов дома №27, в доме отключили отопление. В квартирах температура почти такая же, как в подъезде. Особенно тяжело семьям с грудными детьми - в одной из квартир новорожденный малыш.

В обслуживающей компании ПКСК «Булат» людям утверждают, что отключение произошло не по их вине.

Возмущенные горожане заявляют, что готовы выйти всем домом и перекрыть дорогу, если отопление не восстановят. Всего в доме около 100 квартир.

Жители утверждают, что подобные отключения происходят из года в год, но никто не несет ответственности.

Корреспондент Lada.kz сообщает, что дозвониться в приемную или диспетчерскую невозможно: один номер не отвечает, другой постоянно занят.

Редакция также направила запрос в городской акимат, чтобы выяснить причины отключения и сроки восстановления теплоподачи.

Напомним, ранее сообщалось, что в текущем отопительном сезоне, начавшемся 10 октября 2025 года, жильцы нескольких домов 3А микрорайона так и не получили тепло. Люди жаловались, что батареи остаются холодными уже почти месяц, несмотря на многочисленные обещания со стороны обслуживающей компании.

Позже в акимате отчитались, что в 3А микрорайоне началась подача отопления в проблемные жилые дома.