АО «Каражанбасмунай» прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау

В АО «Каражанбасмунай» прокомментировали повторное видеообращение работников подрядных организаций, в котором они требуют зачисления в штат компании, передаёт Lada.kz .

После изучения материалов в компании пояснили, что фигурирующие в ролике люди являются сотрудниками сторонних подрядных организаций.

«В связи с этим КБМ официально заявляет, что не осуществляет трудоустройство работников подрядных организаций в свой штат.

Подрядные организации компании осуществляют деятельность на основании заключённых договоров по ряду направлений, включая техническое обслуживание автотранспорта, уборку зданий, изготовление буровых растворов, а также обслуживание вахтовых объектов. Работники подрядных организаций состоят в трудовых отношениях исключительно со своими работодателями - подрядными компаниями и не относятся к числу сотрудников АО «Каражанбасмунай». Они не являются аутстаффинговым персоналом и не входят в штат компании», - сообщили в пресс-службе компании.

Также в АО «Каражанбасмунай» пояснили, что компания в полном объёме и своевременно исполняет все обязательства по договорам с подрядными организациями и не несёт ответственности за кадровую политику данных компаний.

«Вопросы трудоустройства и условий труда находятся исключительно в компетенции работодателей - подрядных организаций», - заявили в пресс-службе.

Напомним, работники «Каражанбасмунай» в Актау требовали перевода в штат компании.