«Ее звали Салтанат»: Айтым Амангельды в Актау представил книгу в память о сестре

Встреча прошла в одном из торговых центров города и заранее не анонсировалась. Однако жители Актау, следившие за деятельностью Айтыма Амангельды в социальных сетях, сами просили организовать возможность увидеться с ним лично. К тому же, поводом для встречи стал выход книги, посвященной памяти его сестры под названием «Ее звали Салтанат».

Корреспонденту Lada.kz удалось побеседовать с Айтымом Амангельды. В интервью он рассказал о книге, помощи женщинам, пострадавшим от насилия, а также о том, почему важно не замалчивать проблему жестокого обращения в семье и своевременно обращаться за помощью.

- Вы выпустили книгу в память о сестре. Расскажите немного о ней. О чем она в первую очередь: личная история или попытка достучаться до общества?

- Наверное, совокупность: это и личное, и про общество. На самом деле наша личная история уже стала общественно известной, как и я, и моя семья. И, по идее, эту книгу мы начали писать еще в июне двадцать четвертого года. Сразу после суда ко мне обратилось издательство, несколько издательств. У меня не было сильного желания писать, проходить все эти эмоциональные качели снова. Но цель, с которой пришло издательство, была в том, что эта книга действительно может помочь многим девушкам, которые проживают сейчас схожие ситуации, а обществу в целом — посмотреть на эту проблему изнутри.

- Что вы хотите, чтобы почувствовал или понял человек после прочтения?

- Для меня, как для брата, это сохранить память о нашей семье, о замечательных моментах, как-то увековечить это. И дать эту книгу девушкам, чтобы получить какой-то урок, который поможет им осознать, где они находятся. И на самом деле это уже происходит. То есть книга уже выпущена, очень много рецензий, отзывов на неё от женщин поступает. Женщины покупают себе, дарят подругам, покупают по несколько книг для своих детей, чтобы они посмотрели, какие отношения должны быть между братом и сестрой. И мне нравится вот этот посыл, очень позитивный, добрый. В принципе, мне кажется, это то, как нам нужно бороться с насилием, со злом — через добрые дела, через создание чего-то хорошего, светлого.

- Насколько тяжело было писать эту книгу и возвращаться к этим событиям?

- Я, на самом деле, должен был сдать книгу еще в ноябре 2024-го года, мы к Новому году должны были ее выпустить, я просрочил все сроки. Сдал я рукопись в марте 2025-го года, и вот в ноябре она в итоге вышла, потому что там верстка, монтаж, обложка, вся эта история, печать — это такие долгие процессы. И по срокам была задержка, очень было много сомнений. Все-таки кого-то запускать к себе в голову очень страшно. Там, на самом деле, какие-то мои сокровенные мысли, мои переживания, те, которыми я, ну, особо и не делился ни с кем из окружения, не рассказывал. Но я понимал, что это нужно будет дать читателю, чтобы увидеть мою перспективу, восприятие ситуации, да, то есть что это такое, через что мы прошли. Это, на самом деле, было очень терапевтично. Есть одна из практик в психологии — когда вы теряете близкого человека, написать ему письмо. А здесь целая книга. И, конечно, это было и эмоционально сложно, но в то же время по итогу стало каким-то таким облегчением. И вот с ноября месяца, где-то, честно, внутри даже есть ощущение, что я начал чуть-чуть светлее видеть мир.

- Расскажите о вашем фонде: кому именно вы помогаете и какую поддержку оказываете? Часто ли к вам обращаются?

- Начнем с того, что фонда нет. Нам пять раз отказали на текущий момент, фонд так и остается практически не зарегистрированным. При этом у нас волонтерская сеть, то есть это не юридическое лицо, это собрание добровольцев, я — их основатель. У нас, конечно, есть уже и ребята-сотрудники, которые на постоянной основе работают. Мы уже 3 года существуем, поэтому есть команда, которая работает, разбирает обращения, ищет новых волонтеров, юристов, адвокатов. Перечень нашей помощи в принципе не ограничен. В первую очередь — это психологическая помощь и юридическая, то есть какой запрос есть, по сути дела. При этом мы помогаем также с переездами в некоторых случаях, чтобы уйти от абьюзера, сменить место жительства, начать жизнь заново. Мы перевозим девочек из Алматы в Астану, из Астаны в Алматы... Это и многое другое. Сопровождение часто просят, когда боятся, что человек нападет где-то на улице, по дороге на работу. Мы подключаем волонтеров на каждый такой запрос и действуем. Работаем не только в Казахстане, но уже и во всех соседних странах.

При этом мы не ограничиваем женщин в решении — написать заявление или не писать, это всегда выбор пострадавшей, то есть у нас нет такого KPI, мы никого не заставляем идти и писать заявления, как бывает. Мы за них не принимаем решения. Если не знают, что делать, мы их отправляем к психологу, чтобы они прошли, проработали это в себе, вернулись уже к нам с тем решением, которое им нужно. У нас такая политика, что мы направляем по пути, даем необходимую поддержку, но идти этот путь должна каждая девушка сама. Всё-таки она ответственна за собственную жизнь.

- Что для вас было самым сложным после того, как история вашей сестры получила общественный резонанс?

- Самое сложное, наверное, это публичное, так сказать, восприятие нас как семьи. Потому что мы никогда не были публичными людьми, не искали этого и к этому не стремились. И, конечно, это, в свою очередь, налагает огромную ответственность, когда есть люди, которые смотрят на тебя: женщины, дети. Это всё — ответственность, с которой приходится жить каждый день.

- Почему для вас было важно, чтобы судебный процесс был открытым и его могли увидеть все?

- Не сказать, что это был вопрос важности, это был вопрос необходимости. Всё следствие и всё, что происходило на период даже до суда, было общественно открытым и известным, всё это обсуждалось во всех новостях. И здесь уже оставить людей без разрешения всего этого вопроса, то есть отключить трансляцию суда, было бы, наверное, неправильно. При этом решение о трансляциях — одно дело открытые суды, все суды практически открытые, и можно прийти послушать. Но решение о трансляции принимает непосредственно Верховный суд, и здесь каких-то отдельных действий с нашей стороны не было. То есть мы даже во время суда, когда начались трансляции, не знали, пока сидели там, что идёт трансляция. Мы узнали об этом позже.

- Как вы оцениваете изменения после ужесточения закона в 2024 году, стало ли безопаснее?

- Они, на самом деле, произошли не только из-за изменения закона и ужесточения криминализации преступлений, а в целом из-за изменения общественного мнения и взгляда на эту проблему. Изменения, конечно, есть. Мы видим, что реакция на кейсы по насилию сейчас очень оперативная и намного лучше, чем раньше. Если раньше закрывали всё за примирением сторон, сейчас оперативно выезжают, решают эти вопросы. И это, на самом деле, достаточно большой сдвиг. При этом у нас в декабре прошлого года произошли изменения — закон, который раньше был о профилактике семейно-бытового насилия, его отменили, и у нас теперь есть большая дыра в этой части, и нужно заново работать и реализовывать новый закон о противодействии семейно-бытовому насилию. То есть, когда оптимизировали все законы профилактические, их оптимизировали до одного закона о профилактике правонарушений всех вместе. И теперь у нас нет самого понятия семейно-бытового насилия нигде, и это очень сложно для адвокатов и юристов.

Сложность в том, что семейно-бытовое насилие — это необычное насилие, это не на улице человек, который вас ударил, или в баре где-то с кем-то сцепились. Это человек, от которого вы можете зависеть, от которого сложно очень уйти.

- Почему важно не молчать и не стыдиться, оказавшись в ситуации насилия?

- Ну, во-первых, стыдиться здесь нечего девушкам, стыдиться нужно, если только агрессору и насильнику за свои действия. Ничего постыдного в том, чтобы оказаться в такой ситуации, нет. На самом деле, пока мы не начнем активно об этом говорить и не будем продолжать какие-то кейсы поднимать и делать их публичными, мы не сможем донести до общества важность этой проблемы. Поэтому очень важно заявлять публично о том, что кто-то подвергается насилию, о том, что такое в принципе есть, обсуждать это. Ведь обсуждение проблемы — это половина ее решения. Чем больше людей об этом думают и обсуждают, тем ближе мы к улучшению ситуации. И, конечно, нам нужна общественная поддержка для того, чтобы изменять законы, потому что сейчас мир сильно меняется, появляются новые виды насилия: цифровое, социальное, кибербуллинг. То есть это всё новые вещи, новые проблемы, с которыми мы сталкиваемся и с которыми нужно работать. А здесь без общественного обсуждения нам этого не решить.

- Что бы вы хотели сказать женщинам, которые сейчас находятся в ситуации насилия?

- Наверное, в первую очередь — выбирайте себя, свою безопасность. На самом деле, находясь в отношениях с абьюзером, находясь в отношениях, где вам угрожает опасность, вы никогда не сможете развиваться, вы не сможете двигаться вперед. Это крайне сложно, занимает огромное количество энергии и страх, с которым вы живете. И если у вас дети, конечно, для них, в первую очередь, создавайте безопасное детство. Потому что, наблюдая за вашими отношениями, завтра они будут повторять этот порочный круг, будут вступать в абьюзивные отношения. Это всё закладывается с детства, и очень важно сейчас для своих детей создавать лучшее будущее.



По словам Айтыма Амангельды, многие жертвы продолжают бояться говорить о пережитом из-за давления общества, страха осуждения или недоверия к системе. При этом автор книги отметил, что общественный резонанс вокруг дела его сестры показал, что молчание больше не должно быть нормой.



Несмотря на широкую поддержку, Айтым Амангельды продолжает сталкиваться с нападками со стороны родственников осужденного Куандыка Бишимбаева. Недавно завершилось очередное судебное разбирательство, инициированное самим Айтымом против Аружан Бишимбаевой (сестры экс-министра и мужа Салтанат). Ранее она обвиняла Айтыма в «хайпе» на имени погибшей сестры и в корыстных интересах, сообщает Tengrinews.kz. Айтым Амангельды потребовал признать эти сведения недостоверными и порочащими его честь. Суд частично встал на сторону брата Салтанат: Аружан Бишимбаеву обязали опровергнуть свои слова, а в качестве компенсации морального вреда Айтым принципиально запросил всего 100 тенге, подчеркивая, что целью иска были не деньги, а защита репутации. Помимо этого, женщина обязана будет возместить судебные расходы в размере более одного миллиона тенге.

Напомним, в 2024 году в Астане состоялся открытый судебный процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, который транслировался онлайн на всю страну. Обвиняемым проходил бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. За ходом суда следила практически вся страна и больше. Дело вызвало широкий общественный отклик и стало одним из ключевых факторов обсуждения проблемы бытового насилия в Казахстане, после чего законодательство в этой сфере было ужесточено.