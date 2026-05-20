Окровавленного мужчину с ножом нашли возле дома в Актау: что произошло

В Сети распространилось видео из 11 микрорайона, где на земле возле жилого дома лежит мужчина пожилого возраста с ножевыми ранениями. Подробности выяснял корреспондент Lada.kz .

Вечером 19 мая возле дома №8 в 11 микрорайоне очевидцы обнаружили истекающего кровью пожилого мужчину. Рядом с ним лежал нож. На его руках и шее были видны порезы. Люди сначала подумали, что произошла поножовщина. На место сразу вызвали скорую помощь.

Как удалось выяснить корреспонденту Lada.kz, мужчину экстренно доставили в больницу и поместили в операционную.

По предварительной информации, мужчина проживает в благополучной семье. Также известно, что он является глухонемым. У него сломался слуховой аппарат, после чего он тяжело переживал свое состояние. Перед произошедшим мужчина попрощался с родственниками и взял нож из дома.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.