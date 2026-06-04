Нефтяная компания Кайрата Боранбаева в Мангистау окончательно перешла под контроль «КазМунайГаза»

Компания Phystech II, ведущая добычу нефти на месторождении Северный Каражанбас в Мангистауской области, официально перешла в собственность национальной компании "КазМунайГаз". Соответствующие изменения были зарегистрированы 29 мая и опубликованы на сайте Депозитария финансовой отчетности, передает Lada.kz.

фото со страницы @petro_council

Ранее Phystech II принадлежала бизнесмену Кайрату Боранбаеву. В октябре 2023 года компания была передана в государственную собственность. Тогда стоимость актива оценивалась в 35 миллиардов тенге.

После возврата государству предприятие находилось под управлением "Самрук-Казына". В различные периоды рассматривались варианты дальнейшей судьбы актива, включая его передачу частному инвестору. Однако в итоге было принято решение включить компанию в структуру национального нефтегазового оператора.

Phystech II обладает правом недропользования на месторождении Северный Каражанбас, расположенном в Мангистауской области. Этот участок относится к числу нефтедобывающих активов региона и имеет значение для развития сырьевой базы страны.

Таким образом, после почти двух лет нахождения под управлением государства компания окончательно вошла в состав "КазМунайГаза".