«Летний вечер» у моря: жителей Актау приглашают на творческий концерт под открытым небом

Жителей и гостей Актау приглашают провести вечер пятницы под звуки живой музыки на берегу Каспия. Творческий концерт «Жазғы кеш», организованный культурно-досуговым комплексом имени Абая состоится 5 июня на зеленой зоне в районе набережной 15 микрорайона, сообщает Lada.kz.

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Организатором мероприятия выступает Дворец культуры имени Абая. Для зрителей подготовлена концертная программа с музыкальными и танцевальными номерами.

По словам организаторов, гостей ждет атмосфера летнего отдыха, красивые закатные виды и выступления творческих коллективов.

Концерт пройдет под открытым небом на побережье Каспийского моря.

Начало мероприятия — в 19:00.

Организаторы приглашают горожан прийти вместе с друзьями и близкими, чтобы насладиться летним вечером, музыкой и праздничной атмосферой у моря.