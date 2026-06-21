Йога для всех поколений: жители Актау встретили праздник здоровья и духа

В Актау у амфитеатра в 15-м микрорайоне прошел очередной Международный день йоги. В семь часов утра на побережье Каспийского моря собрались любители древней практики разных возрастов. В этом году мероприятие объединило 500 участников, передаёт Lada.kz .

Фото автора

Международный день йоги, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), ежегодно отмечается 21 июня.

В Мангистауской области идею продвигают представители Индийского этнокультурного общественного объединения «Сәлем-Намасте» Ассамблеи народа Казахстана под руководством председателя Надежды Вадодария.

В Актау праздник проводится 12-й год подряд, начиная с 2014 года. При этом для «Сәлем-Намасте», основанного в 2021 году, этот год стал юбилейным, пятым по счету, когда этнокультурное объединение выступает официальным организатором Международного дня йоги.

Отмечается, что с каждым годом событие объединяет все больше участников. На утреннее мероприятие в Актау приходят опытные йоги, а также новички, узнавшие о встрече впервые. К практикующим активно присоединяются те, кто привык заниматься спортом ранним утром на побережье, например, участники различных спортивных клубов.

Празднование в Актау традиционно организуется при поддержке Посольства Индии в Республике Казахстан. В этом году мероприятие посетил почетный гость – второй секретарь по политическим вопросам Посольства Индии в РК Радж Ананд.

Чтобы сделать практику максимально полезной и доступной, организаторы пригласили опытных инструкторов и преподавателей ведущих школ, которые подготовили обширную программу. Помощь в проведении праздника оказали волонтеры детского фонда ООН (UNICEF) в Мангистауской области.

Йога – одна из уважаемых традиций Индии, которая обрела особое место в сердцах народа Казахстана. Это гораздо больше, чем просто физические упражнения. Это образ жизни, поддерживающий истинную гармонию между умом, телом и духом. Йога – древнейшая культура с глубокими корнями, насчитывающая более пяти тысяч лет. Она не только укрепляет тело, но и дисциплинирует ум, дарит прекрасное настроение и улучшает качество жизни. Искренне желаю провести сегодняшний день с пользой для здоровья и максимальной вовлеченностью! Мы проводим этот праздник ежегодно и абсолютно бесплатно, чтобы поднять настроение всем участникам, – обратилась к собравшимся Надежда Вадодария.

Организаторы добавили, что при поддержке Посольства Индии в Казахстане, Ассамблеи народа Казахстана и региональных акиматов День йоги сегодня проходит в 33 городах страны. В Астане масштабное событие развернуто в «Астана Балет», оно ежегодно собирает более двух тысяч человек.

В ходе занятий каждому преподавателю выделили по 10–15 минут для демонстрации асан согласно Международному йога-протоколу.

Первой разминку с участниками встречи провела Ляззат Муратбаева. Затем эстафету переняла инструктор Райхан Исатаева, пригласившая всех выполнить комплекс приветствия солнцу, после чего на площадке поочередно сменяли друг друга преподаватели разных школ йоги.

Особое внимание уделили подрастающему поколению. На встречу пригласили самых маленьких последователей, для которых инструктор Ирина Никитина провела занятия по детской йоге с выполнением асан и элементами арт-терапии.

Ирина Никитина посвятила себя работе с детьми и уже около пяти лет преподает детскую йогу, проводя регулярные занятия в пространстве «SOL.studio». По ее словам, процесс обучения для нее непрерывен — она постоянно повышает квалификацию, чтобы давать воспитанникам больше полезных навыков.

Педагог отмечает, что детская йога — это самостоятельное направление, которое существенно отличается от взрослого формата. Главное отличие заключается в игровой подаче: дети воспринимают мир иначе, поэтому новые навыки лучше усваиваются через игру.

На занятиях Ирина использует не только классические асаны, но и элементы арт-терапии. К каждому ребенку она подходит индивидуально, учитывая особенности здоровья и развития.

Родителям, которые сомневаются, стоит ли приводить ребенка на практику, тренер советует отбросить любые колебания. В отличие от жесткого профессионального спорта, детская йога мягко прививает любовь к здоровому образу жизни и физической активности.

Это направление имеет исторические корни, ведь основы йоги издревле передавались из поколения в поколение, и появление отдельной методики для малышей стало важным шагом. Занятия йогой закладывают прочное ментальное и физическое зерно, которое со временем обязательно прорастет и принесет плоды в будущем, – отметила Ирина Никитина.

Праздничную атмосферу создала лотерея с ценными подарками, подготовленная организаторами и партнерами Международного дня йоги. В этом году призовой фонд порадовал разнообразием и полезным наполнением. Среди гостей праздника разыграно 100 фирменных футболок и 50 кепок с символикой мероприятия, а также 125 упаковок индийского витаминного комплекса «Чаванпраш» для поддержания здоровья и иммунитета.

Ценным подарком для практикующих стали 11 сертификатов на бесплатные занятия от ведущих йоги. Сами наставники и приглашенные инструкторы в знак уважения и благодарности за труд получили в дар традиционные индийские сари, что добавило событию яркого этнического колорита.

Айлин Тас. Фото автора