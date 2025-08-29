Пешеходные дорожки обновляют в Актау

Қазақ тіліне аудару

В микрорайонах Актау начались работы по благоустройству пешеходных дорожек, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото пресс-службы акимата Актау

По данным акимата, в настоящее время работы ведутся в 5 микрорайоне, на территории от областной филармонии до дома №20.

На данном участке снимается старое покрытие и укладывается новый асфальт. Кроме того, для удобства горожан устанавливаются скамейки и урны, а также проводится дополнительное освещение, - сообщили в городской администрации.

Аналогичные работы проводятся в 32Б микрорайоне, рядом со школой «Дарын».

Здесь также обновляются дорожное покрытие и элементы инфраструктуры, необходимые для обеспечения безопасного и удобного передвижения пешеходов. Работы будут выполняться поэтапно и в дальнейшем охватят остальные микрорайоны города, - заверили в акимате.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратились жители 1 микрорайона, они возмущены отсутствием асфальта напротив медицинской клиники «Софимед». По их словам, коммунальные службы провели замену трубопровода, однако дорожное покрытие так и не восстановили. В акимате города сообщили, что устанавливают коммунальное предприятие, которое проводило работы. После этого ему поручат провести восстановление дорожного полотна.