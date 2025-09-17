Какие работы проводятся в Актау по обновлению дорожной инфраструктуры

Қазақ тіліне аудару

Какие работы по ремонту и реконструкции автомобильных дорог уже произведены, а какие планируется провести, рассказали в пресс-службе акимата Актау, передает Lada.kz.

Коллаж автора

По данным городской администрации, в Актау поэтапно ведутся работы по ремонту и обновлению автомобильных дорог. Общая протяжённость основных городских магистралей составляет 209,78 км. На 2025 год был запланирован ямочный ремонт на площади - 12 769 м², из которых на сегодняшний день уже уложено 12 000 м² асфальтового покрытия.

Так, в рамках проектов по среднему ремонту в этом году были заасфальтированы дороги между 5, 7, 6 и 8 микрорайонами, а также расширены парковочные зоны.

Средний ремонт охватил участок протяжённостью 935 метров от торгового центра «City Center» до ТРЦ «Байтерек» в 27 микрорайоне, 590-метровую дорогу, соединяющую площадь от памятника Т. Шевченко в 4 микрорайоне, а также 575-метровый отрезок от здания АО «Мангистаумунайгаз» в 6 микрорайоне до перекрёстка с магазином «Дана» в 6А микрорайоне.

Кроме того, для развития дорожной инфраструктуры в этом году были подготовлены и получили положительное заключение экспертизы проектно-сметные документы по реконструкции трёх автомобильных дорог. Также ведутся работы по обновлению дороги от АЗС «Нурас» до Специализированного ЦОН, строительству автодороги №27 между 39 и 40 микрорайонами, а также возведению дороги №26, вдоль микрорайонов 19А, 20 и 20А, - рассказали в акимате.

Отмечается, что для повышения безопасности движения обновлено 280 дорожных знаков и установлено 145 новых. Нанесена дорожная разметка: 17 000 квадратных метров покрашено краской, 7 000 квадратных метров - холодным пластиком и 1 000 квадратных метров - термопластиком.

В 2025 году дополнительно будет обновлено 740 дорожных знаков, а возле школ нанесены специальные разметки «Школа», «Дети», а также ограничения скорости «20» и «40». Эти меры направлены на усиление безопасности детей на дорогах, - заключили в пресс-службе акимата города.

Ранее сообщалось, в 16 микрорайоне Актау на участках с полностью обновлёнными инженерными сетями началось масштабное строительство дорог.