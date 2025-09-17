Родители школьников в Актау обеспокоены отсутствием пешеходного перехода на дороге между 2 и 6 микрорайонами

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау с жалобой на отсутствие пешеходного перехода между 2 и 6 микрорайонами. По словам людей, каждый день дети, идущие в школу, рискуют своей безопасностью. В акимате города прокомментировали ситуацию.

Фото жителей Актау

Со слов горожан, на дороге между 2 и 6 микрорайонами убрали дорожные знаки, разметка стерлась, и детям, идущим в школу, приходится рисковать своей безопасностью.

Дети со 2 микрорайона ходят в школу, и каждый день подвергаются опасности. Мало того, что там невозможно пройти, тротуара нет, в дождь были огромные лужи, которые дети обходили по проезжей части, не все водители пропускают детей. Там убрали дорожные знаки, разметка практически стерлась. Меня, взрослого человека, там два раза за неделю чуть не сбила машина. Лежачие полицейские практически разрушены, водители объезжают их по встречной полосе. Бардак полный, - возмущаются жители Актау.

В акимате города прокомментировали ситуацию.

В настоящее время ведется строительство среднего ремонта автомобильной дороги между 2 и 6 микрорайонами. После завершения строительных работ будут установлены дорожные знаки, пешеходные переходы и искусственные дорожные барьеры, - заявили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

