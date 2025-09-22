Подрядчиков не нашлось: в акимате Мангистау ответили на претензии жителей о разрушенном асфальте

Қазақ тіліне аудару

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области объяснили, почему затянулось восстановление асфальта после раскопок КЖСА, передает Lada.kz .

Фото автора

По данным управления, в январе 2025 года между домами №15 и №18 в 3 микрорайоне произошла авария на тепловых, канализационных и водопроводных сетях, после чего были проведены ремонтные работы.

После завершения ремонтных работ планировалось проведение благоустройства территории, в том числе укладка асфальта. Сейчас идёт процесс заключения договора на выполнение этих работ. Однако на проведённый конкурс не поступило заявок от участников. Асфальтирование будет выполнено после определения нового подрядчика, - заявили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Напомним, что жители 15 и 18 домов в 3 микрорайоне Актау на протяжении девяти месяцев не могут добиться от коммунальной службы ГКП «КЖСА» восстановления асфальтового покрытия на месте, где ранее проводились ремонтные работы.