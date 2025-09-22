18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.67
638.89
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.09.2025, 15:30

Подрядчиков не нашлось: в акимате Мангистау ответили на претензии жителей о разрушенном асфальте

Коммунальная жизнь 0 2 795 Лиана Рязанцева

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области объяснили, почему затянулось восстановление асфальта после раскопок КЖСА, передает Lada.kz

Фото автора
Фото автора

По данным управления, в январе 2025 года между домами №15 и №18 в 3 микрорайоне произошла авария на тепловых, канализационных и водопроводных сетях, после чего были проведены ремонтные работы.

После завершения ремонтных работ планировалось проведение благоустройства территории, в том числе укладка асфальта. Сейчас идёт процесс заключения договора на выполнение этих работ. Однако на проведённый конкурс не поступило заявок от участников. Асфальтирование будет выполнено после определения нового подрядчика, - заявили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Напомним, что жители 15 и 18 домов в 3 микрорайоне Актау на протяжении девяти месяцев не могут добиться от коммунальной службы ГКП «КЖСА» восстановления асфальтового покрытия на месте, где ранее проводились ремонтные работы.

3
26
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Пусть уже вокруг 18 дома 3 микрорайона, полностью в порядок приводят асфальтовое покрытие. Неужели там нет человека который должен приехать и посмотреть чего же хотят жители.
23.09.2025, 09:38
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?