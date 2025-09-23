«Боимся обрушения бетона»: когда жителям пятиэтажного дома в Актау сделают ремонт

Қазақ тіліне аудару

Ситуацию с отсутствием ремонта кровли в доме №62 12 микрорайона, из-за чего в квартирах жильцов разрушаются потолки, осыпается штукатурка, а также образуется плесень, прокомментировали в обслуживающей компании «Собственник», сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома №62 в 12 микрорайоне

В ПКСК «Собственник» сообщили, что в настоящее время ремонт кровли ведется в других домах микрорайона.

Конкретную дату ремонта в доме №62 в администрации обслуживающей компании назвать не смогли, отметив лишь, что, предположительно, работы начнутся в октябре или ноябре.

Перед началом ремонта представители ПКСК обещают провести осмотр квартир, чтобы зафиксировать повреждения.

По интересующим вопросам жителям порекомендовали обращаться по контактным номерам: 8 (7292) 334-230, 340-300, а также +7 (776) 216-33-91.

Напомним, ранее на аварийное состояние своих квартир пожаловались жильцы дома в 12 микрорайоне.