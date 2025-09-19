18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.19
636.44
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.09.2025, 13:31

Обрушения бетона боятся жильцы пятиэтажки в Актау

Коммунальная жизнь 0 3 430 Сергей Кораблев

На аварийное состояние своих квартир жалуются жильцы дома в 12 микрорайоне. Власти прокомментировали сложившуюся ситуацию, сообщает Lada.kz.

Фото жителей дома №62 в 12 микрорайоне
Фото жителей дома №62 в 12 микрорайоне

По словам жильцов дома №62, в их квартирах разрушаются потолки, осыпается штукатурка, проступает влага и плесень. Они опасаются, что бетон может начать падать прямо в квартиры.

Жители отмечают, что еще в апреле этого года подавали заявление с просьбой провести ремонт. Тогда в ЖЭКе пообещали заняться проблемой летом. Уже наступила осень, а работы так и не начались.

Наш хороший ремонт полностью испорчен. За что мы тогда платим деньги?, - возмущаются жильцы.

В Актауской городской жилищной инспекции сообщили, что обращение направлено в обслуживающую организацию.

Напомним, в 2023 году среди жителей Актау распространилось видео последствий обрушения этажа в строящемся доме. Один из рабочих чудом избежал смерти, успев вовремя покинуть место происшествия.

После инцидента власти пообещали, что проверят использованные на стройке материалы на качество.

Позже стало известно, что во время внеплановой проверки на объекте выявили ряд нарушений, а застройщика привлекли к ответственности по нескольким административным статьям.

6
29
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Госпрограмму по ремонту ветхого жилья бросили. Да что там ветхое жилье, когда новые школы разрушаются. Приехали!
19.09.2025, 10:29
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?