Обрушения бетона боятся жильцы пятиэтажки в Актау

На аварийное состояние своих квартир жалуются жильцы дома в 12 микрорайоне. Власти прокомментировали сложившуюся ситуацию, сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома №62 в 12 микрорайоне

По словам жильцов дома №62, в их квартирах разрушаются потолки, осыпается штукатурка, проступает влага и плесень. Они опасаются, что бетон может начать падать прямо в квартиры.

Жители отмечают, что еще в апреле этого года подавали заявление с просьбой провести ремонт. Тогда в ЖЭКе пообещали заняться проблемой летом. Уже наступила осень, а работы так и не начались.

Наш хороший ремонт полностью испорчен. За что мы тогда платим деньги?, - возмущаются жильцы.

В Актауской городской жилищной инспекции сообщили, что обращение направлено в обслуживающую организацию.

Напомним, в 2023 году среди жителей Актау распространилось видео последствий обрушения этажа в строящемся доме. Один из рабочих чудом избежал смерти, успев вовремя покинуть место происшествия.

После инцидента власти пообещали, что проверят использованные на стройке материалы на качество.

Позже стало известно, что во время внеплановой проверки на объекте выявили ряд нарушений, а застройщика привлекли к ответственности по нескольким административным статьям.