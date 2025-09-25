С 26 сентября в Актау возобновят подачу горячей воды, но есть нюанс

Қазақ тіліне аудару

С 26 сентября ТОО «МАЭК» возобновляет подачу горячей воды на город после завершения гидравлических испытаний. При этом некоторое время население просят воздержаться от ее использования. В энергокомбинате рассказали Lada.kz, почему.

Фото: pixabay.com

Как заявили в ТОО «МАЭК», в первые дни возможны проблемы с качеством воды – она может быть мутной и с повышенным содержанием железа. Это связано с естественной очисткой системы.

Чтобы устранить примеси, на трубопроводах установлены магнитные шламоотводители. Однако, процесс займет время.

В связи с этим жителей Актау просят воздержаться от использования горячей воды в течение двух недель до ее полного очищения.

Напомним, в ночь на 26 сентября в нижней и верхней зоне областного центра на несколько часов отключат питьевую воду. Это связано с ремонтными работами на ЦУВС-2.