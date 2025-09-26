18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.09.2025, 09:06

Почему в Актау в 6 утра так и не появилась обещанная питьевая вода?

Коммунальная жизнь 26.09.2025, 09:06 Лиана Рязанцева

В пресс-службе ТОО «МАЭК» пояснили, по какой причине подача питьевой воды в квартиры жителей Актау не была восстановлена в 6 утра, сообщает Lada.kz.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

В Telegram-чате акимата Мангистауской области сегодня, 26 сентября, с 6 утра жители Актау стали жаловаться на отсутствие питьевой воды.

Где вода, которую обещали дать в 6 утра. Почему дают обещания, но не делают в установленные сроки. Людям с утра на работу собираться, детям в школу и детский сад. Как вам верить после этого? Обещаете одно, делаете все наоборот, - жалуются горожане.

В пресс-службе ТОО «МАЭК» пояснили, что ремонтные работы были завершены только в 7:30 утра.

В 07:30 были завершены ремонтные работы на трубопроводе ЦУВС-2. В настоящее время проводится заполнение трубопроводов, обеспечивающих подачу питьевой воды в верхнюю и нижнюю зоны города, - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее ТОО «МАЭК» сообщило о временном приостановлении подачи питьевой воды в городе 26 сентября с 00:00 до 06:00.  

 

6
104
8
Комментарии

2 комментарий(ев)
golden tulip
golden tulip
У нас течёт. И всю ночь была
26.09.2025, 10:20
дорожник
дорожник
Пробурил себе скважину и больше нет проблем с водой
26.09.2025, 07:27
