Почему в Актау в 6 утра так и не появилась обещанная питьевая вода?

Қазақ тіліне аудару

В пресс-службе ТОО «МАЭК» пояснили, по какой причине подача питьевой воды в квартиры жителей Актау не была восстановлена в 6 утра, сообщает Lada.kz.

Фото istockphoto.com

В Telegram-чате акимата Мангистауской области сегодня, 26 сентября, с 6 утра жители Актау стали жаловаться на отсутствие питьевой воды.

Где вода, которую обещали дать в 6 утра. Почему дают обещания, но не делают в установленные сроки. Людям с утра на работу собираться, детям в школу и детский сад. Как вам верить после этого? Обещаете одно, делаете все наоборот, - жалуются горожане.

В пресс-службе ТОО «МАЭК» пояснили, что ремонтные работы были завершены только в 7:30 утра.

В 07:30 были завершены ремонтные работы на трубопроводе ЦУВС-2. В настоящее время проводится заполнение трубопроводов, обеспечивающих подачу питьевой воды в верхнюю и нижнюю зоны города, - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее ТОО «МАЭК» сообщило о временном приостановлении подачи питьевой воды в городе 26 сентября с 00:00 до 06:00.