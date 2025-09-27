О стопроцентной готовности региона к отопительному сезону заявили коммунальщики в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Мангистауская область полностью готова к отопительному сезону. Об этом коммунальщики сообщили на совещании под председательством заместителя акима области Ербола Избергенова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Фото пресс-службы ведомства

В совещании приняли участие руководители управлений и департаментов, акимы городов и районов. Они заявили, что их территории полностью готовы к предстоящему отопительному сезону.

По словам руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибека Картбаева, в период с 18 по 22 сентября во время гидравлических испытаний на объектах предприятий «МАЭК» и «КЖСА» во внутренних тепловых сетях было выявлено 60 дефектов, из которых 20 уже устранены. Остальные планируется ликвидировать до 2 октября. А неисправности на магистральных тепловых сетях были устранены в ходе испытаний.

В этом году по области проведены капитальные и текущие ремонты тепловых сетей протяжённостью 29,2 километра. По линиям электроснабжения обновлено 527,5 километра сетей, работы на энергоблоке №2 теплоэлектроцентрали выполнены на 100%, – сообщил Бердибек Картбаев.

Также отмечается, что на ТЭЦ-2 работы на котельном блоке №13 завершены на 84%, на турбине №3 – на 47%. В то же время ремонтные работы на котельном блоке и котельной установке ТЭЦ-1 полностью завершены. При этом подчёркивается, что ремонтные работы, которые еще не завершены, не повлияют на отопительный сезон.

Напомним, сообщалось, что с 26 сентября ТОО «МАЭК» возобновляет подачу горячей воды на город после завершения гидравлических испытаний. При этом некоторое время население просят воздержаться от ее использования.