18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.09.2025, 19:53

О стопроцентной готовности региона к отопительному сезону заявили коммунальщики в Мангистау

Коммунальная жизнь 0 1 762 Лиана Рязанцева

Мангистауская область полностью готова к отопительному сезону. Об этом коммунальщики сообщили на совещании под председательством заместителя акима области Ербола Избергенова, сообщает  Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

В совещании приняли участие руководители управлений и департаментов, акимы городов и районов. Они заявили, что их территории полностью готовы к предстоящему отопительному сезону.

По словам руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибека Картбаева, в период с 18 по 22 сентября во время гидравлических испытаний на объектах предприятий «МАЭК» и «КЖСА» во внутренних тепловых сетях было выявлено 60 дефектов, из которых 20 уже устранены. Остальные планируется ликвидировать до 2 октября. А неисправности на магистральных тепловых сетях были устранены в ходе испытаний.

В этом году по области проведены капитальные и текущие ремонты тепловых сетей протяжённостью 29,2 километра. По линиям электроснабжения обновлено 527,5 километра сетей, работы на энергоблоке №2 теплоэлектроцентрали выполнены на 100%, – сообщил Бердибек Картбаев.

Также отмечается, что на ТЭЦ-2 работы на котельном блоке №13 завершены на 84%, на турбине №3 – на 47%. В то же время ремонтные работы на котельном блоке и котельной установке ТЭЦ-1 полностью завершены. При этом подчёркивается, что ремонтные работы, которые еще не завершены, не повлияют на отопительный сезон.

Напомним, сообщалось, что с 26 сентября ТОО «МАЭК» возобновляет подачу горячей воды на город после завершения гидравлических испытаний. При этом некоторое время население просят воздержаться от ее использования.

7
6
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Вот это новость,100%,пойду кипятком обольюсь
27.09.2025, 08:11
fox1167
fox1167
"О стопроцентной готовности региона к отопительному сезону заявили коммунальщики"-----Не говори гоп--пока не перепрыгнешь! Посмотрим что они запоют когда надо будет подавать тепло в дома!
27.09.2025, 04:52
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?