Трубы держатся на скотче: в Актау обслуживающую дом организацию обвинили в безответственности

Қазақ тіліне аудару

В городской инспекции жилищного хозяйства прокомментировали жалобу жильцов дома №16 в 3А микрорайоне, которые просили срочно вмешаться в ситуацию с аварийным состоянием труб в подвале, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В подвале дома №16 в 3А микрорайоне, по заверению властей, была выявлена неисправность канализационной трубы. Силами коммунальных специалистов конструкция восстановлена.

В инспекции жилищного хозяйства отметили, что организация, ранее обслуживавшая данный жилой дом, проявила безответственность в работе и отказалась от дальнейшего обслуживания.

Ведутся переговоры и подготовка договора с другой обслуживающей компанией, - сообщили чиновники.

Напомним, после того, как обслуживающая организация 3А микрорайона отказалась от обслуживания, состояние коммуникаций резко ухудшилось: люди сообщали о разрушенных трубах, соединения которых держались на изоленте и скотче.