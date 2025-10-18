18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.10.2025, 16:41

Без КСК и с прогнившими трубами: власти Актау прокомментировали ситуацию с проблемным домом

Коммунальная жизнь

Сиуацию с аварийными коммуникациями в трехтажном доме в 3 микрорайоне прокомментировали в Актауском городском отделе жилищной инспекции, сообщает Lada.kz.

Фото жителей дома №148 в 3 микрорайоне
Фото жителей дома №148 в 3 микрорайоне

Чиновники сообщили, что в доме №148 расположено 30 квартир. Согласно Закону РК «О жилищных отношениях», если количество квартир не превышает 36, жильцы могут выбрать форму управления  совместное управление жильцами.

Ранее обслуживающая организация уведомила жильцов за месяц о прекращении своей деятельности. После этого жилищная инспекция предложила возможные варианты из новых обслуживающих компаний. В случае, если 51% жильцов дадут согласие, будет утверждена новая организация, которая возьмёт на себя обслуживание общего имущества дома.

В минувший четверг, 16 октября, по этому адресу произошла авария на теплотрассе  неисправность устранял частный сантехник, подача тепла уже полностью восстановлена, заверили в отделе жилищной инспекции.

Однако, по словам самих жильцов, на сегодня, 18 октября, им никто ничего не предлагал:

Мы сами ходили по разным КСК, но никто нас так и не взял, - рассказали жители дома.

Напомним, последняя поломка в подвале дома №148  прорыв трубы с горячей водой  превратила квартиры в настоящую сауну.

Комментарии

