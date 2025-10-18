Без КСК и с прогнившими трубами: власти Актау прокомментировали ситуацию с проблемным домом

Қазақ тіліне аудару

Сиуацию с аварийными коммуникациями в трехтажном доме в 3 микрорайоне прокомментировали в Актауском городском отделе жилищной инспекции, сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома №148 в 3 микрорайоне

Чиновники сообщили, что в доме №148 расположено 30 квартир. Согласно Закону РК «О жилищных отношениях», если количество квартир не превышает 36, жильцы могут выбрать форму управления – совместное управление жильцами.

Ранее обслуживающая организация уведомила жильцов за месяц о прекращении своей деятельности. После этого жилищная инспекция предложила возможные варианты из новых обслуживающих компаний. В случае, если 51% жильцов дадут согласие, будет утверждена новая организация, которая возьмёт на себя обслуживание общего имущества дома.

В минувший четверг, 16 октября, по этому адресу произошла авария на теплотрассе – неисправность устранял частный сантехник, подача тепла уже полностью восстановлена, заверили в отделе жилищной инспекции.

Однако, по словам самих жильцов, на сегодня, 18 октября, им никто ничего не предлагал:

Мы сами ходили по разным КСК, но никто нас так и не взял, - рассказали жители дома.

Напомним, последняя поломка в подвале дома №148 – прорыв трубы с горячей водой – превратила квартиры в настоящую сауну.