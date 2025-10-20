Из-за поломки насоса жильцы высотки в Актау почти неделю сидят без воды

Қазақ тіліне аудару

Жильцы дома №8А в 11 микрорайоне уже несколько дней сидят без питьевой воды. По их словам, сгорел насос, подающий воду на верхние этажи, и теперь около 50 квартир полностью лишены доступа к простейшим удобствам. Председатель ПКСК «Светлана», по утверждению людей, отказывается покупать новое устройство, ссылаясь на отсутствие средств и требуя собрать 51% подписей собственников жилья, сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома №8 в 11 микрорайоне

Со вторника, 14 октября, жильцы дома №8А в 11 микрорайоне остались без питьевой воды. Как они сообщили, из строя вышел насос, подающий воду на верхние этажи. В результате без воды остались все квартиры с 5 по 10 этаж – это около 50 семей.

Сгорел насос, который подает воду на верхние этажи. Напора нет вообще. С вторника сидим без питьевой воды, а председатель ПКСК не спешит устранять проблему, - рассказали жильцы дома.

По их словам, председатель отказался покупать новый насос, объяснив это отсутствием средств. В организации сообщили, что стоимость нового насоса составляет 368 тысяч тенге.

Мы сами нашли нужный насос дешевле: в одном из специализированных магазинов он стоит 188 тысяч тенге без резервуара, который нам и не нужен, потому что он в отличном состоянии. Но председатель говорит, что не будет ничего покупать, пока мы не соберём 51% подписей собственников. Мы собрали 31%, остальные квартиры сдаются, и найти хозяев невозможно, - добавили жители.

Жильцы также отмечают, что насосы выходят из строя из-за отсутствия датчика холостого хода, который бы автоматически отключал систему при перегрузке.

Проблема не только в деньгах, но и в системе. Если бы был датчик холостого хода, насос бы не сгорел. Мы нашли вариант, как это исправить, но решения от председателя нет, - говорят они.

На данный момент жильцы верхних этажей по-прежнему остаются без питьевой воды и надеются на оперативное вмешательство коммунальных служб.

