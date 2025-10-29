Как решить проблему подачи воды в высотку в 9 микрорайоне Актау

Қазақ тіліне аудару

После жалоб жителей дома №17 в 9 микрорайоне на отсутствие питьевой воды в ПКСК «Татьяна» рассказали, что проблема связана не с подачей, а с состоянием внутридомовых систем.

Фото жителей дома №17 в 9 микрорайоне

В обслуживающей компании ПКСК «Татьяна» сообщили, что проблема с водоснабжением в доме №17 находится на контроле. По словам представителей ПКСК, совместно с городским акиматом была проведена проверка, в ходе которой установлено, что на седьмом, восьмом и девятом этажах имеется питьевая вода. Ответственность же за подачу воды несут «КЖСА» и «МАЭК».

При этом в некоторых квартирах жильцы продолжают жаловаться на отсутствие воды, однако, как пояснили в ПКСК, попасть в эти квартиры для проверки не удалось.

Наши сотрудники несколько раз приходили, но жильцов дома не было. Проверить причину отсутствия воды не представилось возможным. Возможно, проблема в забитых трубах или неисправных счетчиках, - отметили в обслуживающей организации.

По поводу ранее сгоревшего насоса в ПКСК уточнили, что он был установлен инвесторами - не городским акиматом, не ЖЭКом и не самими жителями.

Мы пытались отремонтировать насос, но, к сожалению, безрезультатно. Установка нового оборудования не входит в компетенцию ПКСК, так как это общее неделимое имущество. Жильцам было предложено собрать средства и установить новый насос самостоятельно, - пояснила представитель компании.

В ПКСК «Татьяна» объяснили, что дом №17 расположен на подъеме микрорайона, из-за чего туда поступает вода со слабым напором. Компания неоднократно обращалась в «КЖСА» с просьбой заменить оборудование, однако дом не был включен в городскую программу обновления насосов.

В компании добавили, что жители дома имеют определенные накопления, и им рекомендовали обратиться в организацию «Ақтау тұрғын үй», которая занимается модернизацией жилых домов. Однако среди жильцов возникли разногласия: часть выступает за установку недорогого насоса, другая - за приобретение более качественного, но дорогого оборудования.

Решение должны принять сами собственники. Акимат, жилищная инспекция и отдел жилищно-коммунального хозяйства проинформированы о ситуации. Давление воды на данный момент слабое, но подача есть даже на верхних этажах, - подчеркнули в ПКСК «Татьяна».

Кроме того, в ПКСК напомнили, что в некоторых домах есть накопительные счета на капитальный ремонт, с которых возможно приобретение насосов. Однако в данном доме такого счета нет.

Дополнительно ситуацию осложняет задолженность жильцов за коммунальные услуги, которая превышает 1,7 миллиона тенге.

Напомним, жильцы высотки в 9 микрорайоне уже пятый месяц живут без питьевой воды. После того как в июне сгорел насос, подающий воду на верхние этажи, люди остались без элементарных удобств.